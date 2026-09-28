Acampada en Sol en protesta por la vivienda, en directo: cientos de personas pasan su segunda noche a la espera de conocer el decreto del Gobierno
Los acampados han pasado su segunda noche durmiendo en la calle, en más de 300 tiendas de campaña y dispuestos a aguantar lo que sea necesario, pese a la bajada de las temperaturas y al pronóstico de lluvias.
Borradores del decreto sobre vivienda de PSOE y Sumar: las CCAA cubrirán gastos y Vivienda podrá expropiar si el inquilino tiene 70 años
Latorre, sobre la acampada en Sol: "Comienza una disparatada carrera en la izquierda por adueñarse de la protesta"
El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en Sol con la vista puesta en el martes: "Contratos indefinidos o gobernarán los buitres"
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Los borradores sobre los que trabajan PSOE y Sumar
Los borradores sobre los que trabajan PSOE y Sumar proponen que las comunidades cubran los gastos del inquilino que no paga y da competencia a Vivienda para expropiar si el arrendatario tiene más de 70 años.
Tercera jornada de acampada con la incógnita del tiempo
Pablo Sánchez Olmos nos cuenta desde la Puerta del Sol cómo transcurre la que es ya la tercera jornada de acampada en protesta por la situación de la vivienda: "Al ser día laborable, unido a la previsión de lluvia que hay en la capital, puede hacer que caiga en algo la afluencia. Ya hay comercios abriendo, turistas curiosos que hacen fotos, voluntarios que reparten agua y comida, y vecinos que no evitan acordarse del 15M. Hay diferencias con aquella concentración, como los que tienen la posibilidad de teletrabajar, aunque otros no tienen esta opción e irán a la oficina con ojeras. Expectantes ante la novedad política, será una jornada larga, de asambleas, reuniones y decisiones, aunque con una certera extendida, que esta acampada ha llegado tarde".
El Sindicatos de Inquilinos de Cataluña corta el tráfico en Barcelona y baraja una huelga general
Miembros del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos) de Catalunya protagonizan la mañana de este lunes diversos cortes de tráfico en Barcelona y barajan convocar una huelga general si el próximo martes no se aprueba el decreto de vivienda con sus reivindicaciones. Uno de los cortes se está llevando a cabo en la calle Córcega, donde un grupo de personas camina hacia la avenida Diagonal con la intención de cortar esta vía, y otro en la avenida Meridiana, una de las arterias de entrada y salida de la ciudad.
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de estas afectaciones en la movilidad en diversos puntos por diversas manifestaciones que confluirán en el centro de la ciudad y por las que efectivos de la Guardia Urbana están realizando desvíos de tráfico.
Fuentes del sindicato han dicho que no tolerarán que el decreto que previsiblemente se apruebe este martes sea "una farsa" y que están en contacto con los sindicatos generales ante la posibilidad de convocar una huelga general. El sindicato exige que el decreto incluya la renovación automática de los contratos, la congelación del precio del alquiler mientras dure el mismo y la articulación de mecanismos para acabar con los desahucios.
El primer aviso: "¿Qué sentido tiene repetir el 15M
El profesor y articulista David Jiménez Torres expone en su sección en Más de uno que si el 15M fue un éxito, por qué es necesario repetirlo cuando los partidos que se señalaron como herederos del 15M han estado ocho años en el Consejo de Ministros.
"Comienza una disparatada carrera en la izquierda por adueñarse de la protesta"
"Otra vez, en el crepúsculo del poder socialista, se instala en la Puerta del Sol un movimiento de impugnación del sistema de representación. Con una particularidad que lo hace especialmente chanante, que es que ahora el PSOE gobierna en coalición y entonces en el propio Consejo de Ministros comienza una disparatada carrera por adueñarse de la protesta".
Unas 600 personas amanecen acampadas en Sol tras una noche sin incidentes ni lluvia: "Es durete, pero es que esto crece"
Unas seiscientas personas han amanecido este lunes acampadas en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda, tras pasar un noche sin incidentes y sin la anunciada lluvia.
En previsión del cambio de tiempo, los acampados cubrieron anoche con lonas las alrededor de 350 tiendas de campaña instaladas en el centro de la plaza, donde han pasado su segunda noche, algunos al raso.
"Es durete, pero es que esto crece. Cada minuto, cada hora que pasa somos más tiendas, más personas, más ganas, más ilusión, más expectativas y más fuerzas para conseguir todo lo que nos propongamos", ha destacado a EFE Gonzalo Álvarez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la acampada.
Maricarmen anima a los acampados de Sol: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!"
Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su casa de Madrid, ha enviado desde el hospital en el que permanece ingresada un mensaje de apoyo a los participantes en la acampada de la Puerta del Sol en protesta por la crisis de la vivienda: "¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!".
En un vídeo difundido esta medianoche en la cuenta de X del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, convocantes de la acampada, Maricarmen ha pedido a los congregados que aguanten "hasta que el cuerpo aguante", al tiempo que ha expresado su deseo de que estas protestas lleguen a "un buen fin".
"Yo no os conozco a todos personalmente, pero sí conozco a la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo", ha afirmado Maricarmen en su mensaje, el tercero difundido desde el hospital.
La acampada en Sol continúa con la vista puesta en el 'decreto Maricarmen': "Estamos haciendo historia"
El Sindicato de Inquilinas ha continuado este domingo por la noche con las protestas en la Puerta del Sol de Madrid, donde han convocado un festival en el que han participado artistas como Marwan, Carlos Bardem, Samantha Hudson o Juan Diego Botto, entre muchos otros.
Los actos han comenzado pasadas las 20.00 horas en la emblemática plaza, donde desde este sábado están instaladas decenas de tiendas de campaña para reclamar un nuevo decreto de vivienda --bautizado como 'decreto Maricarmen' en honor a la octogenaria que fue desahuciada el pasado miércoles en Madrid-- que ofrezca medidas que garanticen el derecho a la vivienda.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha sido la encargada de cerrar el festival y lo ha hecho celebrando que todos los manifestantes estén "haciendo historia". "Ya no es solo Madrid, no sé si os estáis enterando, pero están pasando cosas así en otras partes de España también", ha contado ante los asistentes.