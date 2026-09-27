El mensaje de Sánchez a Maricarmen: "Estamos trabajando a contrarreloj para llevar el martes el decreto sobre vivienda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo "está trabajando a contrarreloj" para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un Real Decreto -ahora conocido como 'decreto Maricarmen'- sobre vivienda con el objetivo de "aliviar la situación de emergencia habitacional que viven millones de españoles". El secretario general del PSOE ha recordado que, el pasado sábado, Maricarmen, la anciana que fue desahuciada de su vivienda, le pidió a través de un vídeo difundido en redes sociales medidas efectivas en materia de vivienda.

"Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando a contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento", ha comunicado Sánchez en un acto en la capital en respuesta a este vídeo de la anciana. El líder de los socialistas ha añadido que este esfuerzo se debe realizar "por Maricarmen y por los millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda". "No es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad", ha asegurado el presidente.

Acampada en la Puerta del Sol: un nuevo 15-M

En este acto, Pedro Sánchez no ha hecho ninguna referencia a la acampada en la Puerta del Sol que surgió el pasado sábado por la noche a raíz de la movilización en contra de lo ocurrido a Maricarmen. En esta acampada, alrededor de 25.000 manifestantes recorrieron las calles madrileñas y, tras esto, cientos de ellos finalizaron su recorrido en la Puerta del Sol, donde instalaron tiendas de campaña con el objetivo de pasar la noche, una situación que a muchos les ha recordado al 15-M del año 2011. Varios de los que han amanecido en la Puerta del Sol han afirmado que pretenden permanecer, como mínimo, hasta la celebración del Consejo de Ministros del próximo martes.