La empresa propietaria del piso de Maricarmen propone al Ayuntamiento que vuelva a su casa con un alquiler asequible

La empresa propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada Maricarmen ha propuesto al Ayuntamiento de Madrid un plan urgente para que la mujer de 87 años pueda regresar a la casa en la que vivió durante más de 70 años.

Urbagestión ha puesto el inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y de los servicios sociales municipales con el objetivo de encontrar una solución "en el menor plazo posible".

La propuesta llega apenas dos días después de que se ejecutara el desahucio y tras el enorme impacto mediático que ha generado el caso de Maricarmen.

La primera opción planteada por la compañía pasa por incorporar el piso al programa municipal ReViVa, lo que permitiría que Maricarmen regresara a su vivienda con un alquiler "estable y asequible".

La propuesta para que Maricarmen regrese a su vivienda

El programa ReViVa permite a los propietarios ceder temporalmente el usufructo de viviendas vacías a la EMVS para incorporarlas al mercado del alquiler asequible. El propietario mantiene la titularidad del inmueble y recibe a cambio una renta mensual garantizada.

Actualmente, más de 200 viviendas están incorporadas a este programa.

Urbagestión plantea utilizar esta fórmula con el piso de Maricarmen, aunque asegura estar dispuesta a estudiar cualquier otra alternativa que el Ayuntamiento de Madrid u otra administración pública considere más viable.

La compañía asegura además que la vivienda no está en venta, pese a las diferentes informaciones conocidas durante los últimos días.

La empresa defiende que intentó llegar a un acuerdo antes del desahucio

Junto a esta nueva propuesta, Urbagestión ha querido ofrecer su versión sobre algunos de los aspectos que han rodeado el caso.

La empresa asegura que no es propietaria de todo el edificio de Alcalde Sainz de Baranda, sino únicamente del piso en el que residía Maricarmen. Según sostiene, se trata además del único inmueble que tiene en propiedad.

También recuerda que la resolución judicial que confirmó la extinción del contrato de arrendamiento era firme desde diciembre de 2023 y defiende que, desde entonces, trató de alcanzar una solución acordada con Maricarmen.

Según su versión, llegó a ofrecerle un nuevo contrato con una renta situada entre un 40% y un 50% por debajo del precio de mercado.

La compañía también ha explicado que el pianista James Rhodes contactó con ella después de que ya se hubiera ejecutado el lanzamiento. Según Urbagestión, en un primer correo se ofreció a asumir la renta de Maricarmen y posteriormente planteó comprar el inmueble, aunque sin concretar una cantidad.

Urbagestión rechaza ser un fondo de inversión

La empresa ha aprovechado además su comunicado para rechazar algunas de las caracterizaciones realizadas durante los últimos días. Urbagestión niega ser un fondo de inversión y se define como una "pequeña empresa madrileña", al tiempo que defiende que todas sus actuaciones han estado respaldadas por las resoluciones judiciales.

Asimismo, uno de sus administradores ha presentado a título personal una querella por la difusión de imágenes suyas y de su familia. La compañía denuncia que sus trabajadores han recibido amenazas y coacciones y avanza que se reserva posibles acciones legales.