Ángel Víctor Torres compara el regalo de las joyas a Zapatero con el de una caja de "productos típicos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comparado las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero asegura haber recibido como regalo del rey de Arabia Saudí con una caja de productos típicos que pueda recibir un cargo público.

Torres se ha pronunciado sobre la polémica durante una entrevista en La Radio Canaria, después de que el expresidente del Gobierno explicara al juez que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho procedían de un regalo del entonces rey de Arabia Saudí durante una visita a España en 2007.

El ministro considera que el caso ha abierto un debate sobre los regalos que reciben los representantes públicos y ha defendido establecer unas reglas comunes para todas las administraciones.

Torres ha planteado así la necesidad de "regular todas estas cosas, que sean iguales para todas las administraciones y que haya transparencia por parte de todos los representantes públicos".

"¿Qué hay que hacer al respecto?"

En un momento de la entrevista, el ministro ha recurrido a un ejemplo para explicar su postura y ha puesto sobre la mesa una caja de productos típicos.

"¿Qué ocurre si le regalan una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste?", se ha preguntado Torres. "¿Qué hay que hacer al respecto?", ha añadido, antes de reclamar que la cuestión se aborde "entre todos, sin populismo".

Preguntado directamente por si él se habría quedado con las joyas que tenía Zapatero en caso de haber recibido un regalo de esas características, Torres no ha respondido de forma concreta y ha insistido en la necesidad de establecer una regulación.

Torres ha señalado que habrá que esperar a que concluya el procedimiento judicial para conocer todos los detalles y ha defendido que el proceso sirva para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.