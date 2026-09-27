Contratos indefinidos y regulación de los alquileres por habitaciones: todas las medidas que plantea el Sindicato de Inquilinas para el 'decreto Maricarmen'

El sindicato de inquilinas ha confirmado este domingo que mantendrá la acampada en la Puerta del Sol de Madrid hasta que el Gobierno apruebe el denominado 'decreto Maricarmen', que en su opinión debe incluir contratos de alquiler indefinidos, y ha informado de que se está hablando con otras ciudades para establecer nuevos campamentos.

"Para que no haya ninguna Maricarmen más: contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos", ha señalado la portavoz del sindicato de inquilinas, Alicia del Río, en declaraciones a los medios de comunicación desde la acampada que se mantiene desde anoche en la Puerta del Sol de Madrid.

El sindicato ha alertado de que, si no se incluye en la norma esta renovación automática de los contratos de alquiler, en este país "gobernarán los buitres" y el Gobierno progresista "ya no tendrá ningún sentido". "Esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez qué problema tiene su partido con que haya vidas estables", ha señalado la portavoz del sindicato.

Estas son las cinco medidas que propone el Sindicato de Inquilinas

Contratos de alquiler indefinidos o renovación automática.

o renovación automática. Medidas estructurales para impedir los desahucios : reclaman una reforma que impida expulsar de su vivienda a personas vulnerables sin una alternativa habitacional adecuada.

: reclaman una reforma que impida expulsar de su vivienda a personas vulnerables sin una alternativa habitacional adecuada. Reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): con el objetivo de regular los alquileres de temporada y por habitaciones . Según el sindicato, estas modalidades se usan para "esquivar" las garantías de los contratos ordinarios.

(LAU): con el objetivo de . Según el sindicato, estas modalidades se usan para "esquivar" las garantías de los contratos ordinarios. Prórrogas de los contratos vigentes .

. Congelación de los actuales precios del alquiler.

Negociación del decreto

La presión se produce mientras el Gobierno trata de recabar los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante su decreto de vivienda, cuya aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes todavía no está garantizada.

Sumar ha reclamado al PSOE que lleve la norma al Consejo de Ministros "sí o sí" y pretende incorporar la expropiación de la vivienda de Maricarmen, mientras el Ejecutivo trata de acercar las posiciones de las distintas fuerzas parlamentarias.

El borrador negociado antes del verano contempla reforzar la protección de las personas vulnerables frente a los desahucios y prevé que, cuando no exista una alternativa habitacional para una persona reconocida como vulnerable, el tribunal suspenda el procedimiento hasta que esta se garantice.

El Ejecutivo necesita resolver, entre otras, sus diferencias con Junts y Podemos para construir una mayoría suficiente en el Congreso. Junts ha trasladado al PSOE sus propias propuestas en materia de vivienda, mientras que EH Bildu ha mostrado su disposición a negociar y el PNV ha reclamado profundizar en las conversaciones.

Diferencias con el 15M

Aunque Del Río ha admitido que la acampada puede recordar en algunos aspectos al movimiento 15M, ha defendido que se trata de una movilización con "objetivos muy concretos" y no de una protesta indefinida. En particular, ha situado entre las prioridades la aprobación este martes del denominado "real decreto Maricarmen" y la apertura de un proceso hacia un nuevo modelo de vivienda que sitúe la vida en el centro y blinde el acceso a la vivienda como un derecho.