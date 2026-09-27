"O cae el rentismo o cae el Gobierno": cientos de personas acampan en Sol por la vivienda 15 años después del 15M

Centenares de personas han pasado la madrugada de este domingo acampadas en la madrileña Puerta del Sol como protesta por la crisis de la vivienda, exclamando que no aguantan más y que "o cae el rentismo o cae el Gobierno".

La acampada se ha iniciado a primeras horas de la noche del sábado, al término de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años en la misma, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

Llamamiento del Sindicato de Inquilinas: "Toda ayuda es bienvenida"

En un clima de tranquilidad y sin incidencias reportadas, los congregados han pasado la noche en alrededor de un centenar de tiendas de campaña que han ido instalando con el paso de las horas, siguiendo el llamamiento hecho por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la iniciativa.

"Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda. No aguantamos más este estado rentista que nos exprime y nos echa de nuestros barrios. Toda ayuda es bienvenida. Si no puedes venir a acampar, puedes traer sacos de dormir, esterillas, comida o agua", ha publicado en la red social X el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

También se ha hecho acopio de comida y bebida para pasar la noche y el Sindicato de Inquilinas ha instalado una carpa a modo de punto de información sobre la situación de la vivienda en España y los alquileres.

Un representante del Sindicato de Inquilinas ha explicado en declaraciones a La Sexta que, de momento, van a dormir esta noche en la Puerta del Sol y que luego se irán organizando.

A la espera de un real decreto sobre vivienda: el martes, fecha clave

En el calendario tienen marcado el próximo martes como fecha clave, pues se espera que ese día el Consejo de Ministros apruebe un real decreto sobre vivienda.

Una portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha explicado en declaraciones a Televisión Española que, de este real decreto esperan lo siguiente:

Fin a los desahucios sin alternativa habitacional.

sin alternativa habitacional. Avance en la desmercantilización de la vivienda.

de la vivienda. Se promueva vivienda digna en alquiler.

en alquiler. Fin de los pisos turísticos y los contratos basura de habitaciones por temporada.

Racu ha resumido que lo que se espera de ese real decreto es toda una batería de medidas que confirmen que se da un primer paso para solucionar el problema de la vivienda, pero que para nada debe ser el último, porque, ha dicho, se necesitan cambios estructurales.

"¿Quién gobierna este país: rentistas, buitres, empresarios?"

En declaraciones a La Sexta, esta misma portavoz ha manifestado que, si el próximo martes el Gobierno no anuncia un real decreto sobre vivienda, supondrá una decepción porque "es lo mínimo que puede hacer".

"Si no se puede hacer nada, entonces la pregunta que queda es quién gobierna. ¿Quién gobierna en este país entonces? Gobiernan los rentistas, gobiernan los buitres, gobiernan los empresarios. Eso es lo que nos están diciendo a la cara. Entonces, si el martes no hay real decreto, nos están diciendo que hay que elegir entre dos bandos: o cae el rentismo o cae el Gobierno", ha continuado.

"Necesitamos políticas valientes porque no aguantamos más y llevamos demasiado tiempo ya invadidas por los verdaderos invasores, que son los inversores", ha exclamado.

Racu ha expresado también que, si el Gobierno no toma medidas ante un problema tan grave que afecta a millones de personas en todo el Estado, lo que está haciendo es abrirle las puertas de par en par al fascismo y a la ultraderecha.

Figuras de la Cultura como Carlos Bardem o Juan Diego Botto

Por la Puerta del Sol se encuentran también figuras de la cultura como los actores Carlos Bardem o Juan Diego Botto.

Este último ha expresado en La Sexta que en la concentración "hay gente muy joven, gente mayor y gente muy mayor", que "es una cosa totalmente intergeneracional" y que "los reclamos se dirigen a todas las administraciones, municipal, autonómica y central, que son las que tienen competencia en Vivienda".

Botto ha mostrado su confianza en que se apruebe "una ley ambiciosa (de Vivienda) que vaya realmente a solucionar los problemas, que se atreva a ser una ley que vaya al fondo y que ponga coto al rentismo", porque, si no, ha añadido, "va a ser un nuevo fracaso y la sensación que va a germinar entre la ciudadanía es que la política no sirve para nada y eso no puede suceder".

15 años después del 15M

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas, hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

Durante esta madrugada, un par de coches de la Guardia Civil han estado aparcados frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en la Puerta del Sol, y también se ha visto a agentes de la Policía Nacional vigilando la situación.

La manifestación de este sábado ha congregado a más de 300.000 personas, según la organización, y a 25.000, según la Delegación del Gobierno, que recorrieron las calles de Madrid bajo el lema "Ni una Maricarmen más".

Los manifestantes congregados en Sol han coreado lemas como "Esto es por Maricarmen" o "Ni un desahucio más".