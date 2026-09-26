Miles de personas inundan las calles de Madrid para exigir medidas urgentes en materia de vivienda: "Ni una Maricarmen más"

Miles de personas -300.000 según la organización y 25.000 según la Delegación del Gobierno- han inundado las calles de Madrid en una marcha convocada por el Sindicato de Inquilinas, tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que llevaba 70 años viviendo en su casa y tras no poder pagar el alquiler que le exigía Urbagestión ni conseguir llegar a un acuerdo.

La movilización, bajo el lema 'Ni una Maricarmen más' tiene como fin el Congreso de los Diputados después de pasar por las calles más céntricas de la capital. También ha tenido sus convocatorias en otras ciudades. Durante el recorrido, los manifestantes han portado pancartas y han cantado consignas como "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general", "Madrid será la tumba del rentismo" o "Fondos buitre expropiación".

En los carteles que muchas de las personas portaban también se han podido leer mensajes contra los dirigentes de la Comunidad de Madrid: "El ático de Ayuso para Maricarmen" o "Ayuso, Almeida idos a la mierda", además de la consigna "Queremos ver a Maricarmen volver".

Amenazan la continuidad del Gobierno

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha asegurado ante los medios que el desahucio de Maricarmen ha supuesto "un punto de no retorno" en la lucha por la vivienda y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata del real decreto de vivienda.

Es más, ha avisado de que si el decreto no sale adelante, "el Ejecutivo "no tiene ningún sentido" y debería plantearse su continuidad":"Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro: si no se aprueba este martes, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido".

Ha atacado directamente a la presidenta madrileña porque "se ríe en nuestra cara montando ferias inmobiliarias para especuladores y gastándose el dinero público en áticos de lujo y ha convertido esta región en un paraíso de la especulación", pero también al Gobierno central por su "inacción" y por "utilizar el dolor de Maricarmen en su campaña partidista contra el PP".

Alicia García, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid EFE (Vídeo: EFE)

Además, la organización ha presentado a los grupos parlamentarios el 'real decreto Maricarmen', cuyo texto se basa en cuatro medidas fundamentales: la implantación de contratos indefinidos mediante la renovación automática, la congelación del precio de los alquileres, el fin del "fraude" en los contratos de temporada y por habitaciones, y una moratoria efectiva que impida los desahucios sin alternativa habitacional. "Si no suben nuestros sueldos, tampoco vamos a financiar a los rentistas", ha sentenciado Alicia.

Irene Montero no se fía de las negociaciones del Gobierno con Junts

Por su parte, la eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha expresado ante los medios su preocupación porque el Gobierno esté negociando con Junts el decreto de vivienda y ha avisado de que no van a aceptar que se haga "un trágala" a la gente: "Esta vez el trágala tiene que ser para los rentistas y para los especuladores".

En un vídeo compartido por Montero en redes sociales ha ironizado con que Urbagestión haya mostrado su preocupación y agobio tras el desahucio de Maricarmen, asegurando a varios medios de comunicación que están "en una situación muy complicada": "Yo no sé qué esperaban, ¿que les pasásemos la mano por la espalda desahuciando a una señora de 87 años?"

En este sentido, ha mostrado cómo estaba en ese momento la calle llena de gente y ha sido clara: "Quienes tienen que pasar miedo son los especualdores, el negocio de la vivienda se acabó. Si quieren hacer negocio, que lo hagan con relojes, con las casas no".