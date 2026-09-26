La manifestación por la crisis de la vivienda termina con una acampada en la puerta del Sol: "O cae el rentismo o cae el Gobierno"

El Sindicato de Inquilinas ha hecho un llamamiento a las miles de personas -300.000 según la organización; 25.000 según la Delegación del Gobierno- que han inundado las calles de Madrid en la manifestación 'Ni una Maricarmen más', como protesta por la crisis de vivienda, a acampar en la Puerta del Sol. En una publicación en la red social X, ha expresado: "No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el gobierno".

Así las cosas, cientos de personas han colocado en Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, tiendas de campaña con la intención de pasar allí la noche mientras corean lemas como 'Esto es por Maricarmen' o 'Madrid será la tumba del rentismo'. La Policía ha llegado a la plaza sobre las 21:38 horas.

"Hemos decidido acampar en Sol para exigir medidas reales en materia de vivienda. No aguantamos más este estado rentista que nos exprime y nos echa de nuestros barrios. Toda ayuda es bienvenida, si no puedes venir a acampar puedes traer sacos de dormir, esterillas, comida o agua", es el llamamiento de la organización.

El 15 de mayo de 2011 también tuvo lugar una acampada masiva en la Puerta del Sol de Madrid que duró varias semanas hasta que fue desalojada por las fuerzas de seguridad.

Amenaza la continuidad del Gobierno

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha asegurado ante los medios que el desahucio de Maricarmen ha supuesto "un punto de no retorno" en la lucha por la vivienda y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata del real decreto de vivienda.

Es más, ha avisado de que si el decreto no sale adelante, "el Ejecutivo "no tiene ningún sentido" y debería plantearse su continuidad": "Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro: si no se aprueba este martes, este Gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido".

Maricarmen manda un mensaje a Pedro Sánchez

La propia Maricarmen ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a sacar adelante la norma a través de un vídeo publicado en redes sociales: "Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas".

Con esta iniciativa, los manifestantes han escalado la presión hacia el Ejecutivo al sostener que lo ocurrido con Maricarmen "no puede volver a suceder" y que resulta "urgente y necesario" adoptar medidas estructurales para modificar el modelo de vivienda en España, con el objetivo de que deje de ser un negocio especulativo y se convierta en un derecho garantizado. Desde el sindicato han reclamado la aprobación del 'decreto Maricarmen' como punto de partida para abordar la emergencia habitacional que afecta a millones de personas.