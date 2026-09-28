Latorre, sobre la acampada en Sol: "Comienza una disparatada carrera en la izquierda por adueñarse de la protesta"

Era todo tan previsible que ya les contamos la semana pasada cómo se iba a desarrollar todo. Como eso que nunca jamás dijo Marx, esta vez la historia se repite no como farsa sino como meme.

Creo que fue Lupe Sánchez quien definió esto como el 15M…

Otra vez, en el crepúsculo del poder socialista, se instala en la Puerta del Sol un movimiento de impugnación del sistema de representación. Con una particularidad que lo hace especialmente chanante, que es que ahora el PSOE gobierna en coalición y entonces en el propio Consejo de Ministros comienza una disparatada carrera por adueñarse de la protesta.

Este testimonio de Yolanda Díaz pasará a la historia de la ciencia política. Es algo originalísimo. Una vicepresidenta que llama a protestar contra su Gobierno. Y cuidado que no termine llamando a una huelga general… y diciendo que fue un éxito si se para el país que vicepreside. Esto de las manifestaciones verticales es una práctica muy caribeña, el gobierno gobierna y protesta, con un pie en el asfalto y otro en la moqueta.

Habitualmente llama a movilizarse contra los jueces… pero contra el gobierno… esto sí es novedoso

Pero esto no va a funcionar… Sumar no va a resucitar e Irene Montero le va a explicar a Yolanda Díaz por qué. Es sencillo: es más efectivo manifestarse contra el Gobierno desde fuera del Gobierno que desde el Gobierno. Si quieren podemos hacer una apuesta: el Consejo de ministros va a tener que redactar un decreto necesariamente transaccional, porque lo tiene que convalidar una mayoría transideológica… vamos que no va a nacionalizar el mercado de la vivienda… y verán… he aquí la apuesta… como quien lo tumba es Podemos. Verán como quien se pone fetén es Podemos. Porque es quien tiene más que ganar en el asfalto y menos en la moqueta. Verán.

El borrador de Sumar sobre el decreto de vivienda

No es que deje de haber razones para protestar contra el precio de la vivienda… y por cierto contra los bajos salarios… que esto no se suele mentar y es parte del problema. Este es el gran asunto, la incapacidad de emanciparse del nido familiar y montar una vida autónoma y si no próspera al menos vivible.

Lo que ocurre es que las recetas que se reclaman desde Sol son precisamente lo que agravaría el problema en lugar de solucionarlo. En una crisis de oferta, lo que pretende es meterle el miedo en el cuerpo a quienes podrían aumentar esa oferta. Hablar expropiación, liquidar cualquier garantía para su inversión, hablar de los propietarios como si fuera el diablo… ¿Qué pretenden? ¿Cómo propone Die Linke en Berlín? ¿Expropiar 200.000 pisos? Para hacer eso el Tribunal de Cuentas de Berlín estimó que el land debería desembolsar casi 40.000 millones de euros para indemnizar o nacionalizar a las empresas afectadas.

Claro, porque todos sabemos cómo solucionar el desahucio de Maricarmen, basta con decir la palabra mágica: exprópiese. Como escribió el otro día nuestro David Mejía: "Todos sabemos cómo resolver el problema de Maricarmen. Lo difícil es hacerlo respetando los principios de igualdad, generalidad y seguridad jurídica cuando el siguiente caso sea menos visible, menos emotivo o menos útil políticamente".

Las palabras de Sánchez a Maricarmen

La verdad es que la política es un oficio que requiere de mucho cuajo. Se dirige a esta mujer, Maricarmen, expropia su sufrimiento y le dice que está haciendo justo lo que no ha hecho: lleva 8 años en el gobierno, así que eso de "estar trabajando a contrarreloj" es bastante sarcástico. Lo que está haciendo, sí, es tratar de convencer como sea a Junts y Podemos para que otra vez los vetos cruzados entre fuerzas antitéticas tumbe el decreto sobre Vivienda que el martes va a devenir inevitablemente en frustración… porque todo lo que no sea la nacionalización del mercado de la vivienda va a sonar para la izquierda como la clásica cobardía del PSOE. Que en Vivienda ha estado siempre mucho más cerca del PP que de Podemos.

Y ahora hagan memoria. ¿Cuál fue el resultado neto del 15M? La historia de cómo Pablo Iglesias e Irene Montero terminaron viviendo en un chalé con piscina es conocida. También andaba por ahí Iñigo Errejón pero de él nadie quiere acordarse hoy. Lo han borrado de las fotos, como a Trotsky. Podemos fue el vehículo para la rabia del 15M. Y también conviene recordar que en las siguientes elecciones, al calor de las asambleas quincemesinas, la derecha obtuvo 186 escaños. 186.

Ahora bien, como ensayo general para una etapa en la oposición es un simulacro sin duda inmejorable. Una forma de tomar posiciones ahora que ya parece irremediable que va a haber un cambio radical de signo ideológico en el gobierno de la nación. Para eso sirvió el 15M y para eso servirá esto, que ya han bautizado como el 15meme.

Para apreciar hasta qué punto todo esta ha sido manufacturado basta con hacer un repaso. El aparato audiovisual ya estaba preparado el día del desahucio para convertir el caso desgraciado de Maricarmen en un acontecimiento sensacional. Ahí arrancó una protesta que desembocó en esta acampada, donde ya hubo recitales y todo tipo de actos que requieren de una mínima previsión y preparación y por supuesto la complicidad de Interior. Hoy denuncian los propios policías y así lo recogen varios periódicos que la orden era no actuar, no impedir que se instalara el campamento y una vez instalado, la delegación del Gobierno le dice que lo desaloje la policía municipal. Para que así sea el ayuntamiento de Madrid el antagonista de la protesta.

Todo esto es conocido. La indignación por el precio de la vivienda es real. Lleva 12 años subiendo de precio y en cambio los salarios permanece congelados desde hace aún más tiempo. Esto no tiene nada de artificial. Lo artificioso es la forma de tratar de convertir esa indignación en combustible político.

Me voy a repetir… pero es que todo esto es muy repetitivo… Decíamos el jueves que quizás comience a levantarse ahora aquel rumor del no nos representan… Ya podemos afirmarlo tajantemente: Ya se ha empezado a levantar otra vez aquel rumor del no nos representan, que curiosamente solo se suele decir cuando se sospecha de que la izquierda no obtendría en unas elecciones una representación mayoritaria.