El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en Sol con la vista puesta en el martes: "Contratos indefinidos o gobernarán los buitres"

El Sindicato de Inquilinas mantiene la acampada en la Puerta del Sol, al menos, hasta el martes, cuando esperan que el Consejo de Ministros apruebe el conocido ya como 'decreto Maricarmen'. En palabras de la portavoz, Alicia del Río, la medida debe incluir contratos de alquiler indefinidos, porque si no, gobernarán los buitres.

"Para que no haya ninguna Maricarmen más: contratos indefinidos, contratos indefinidos y contratos indefinidos", ha expresado ante los medios de comunicación, porque si en la norma no se incluye esa renovación automática, "gobernarán los buitres" y el Gobierno progresista "no tendrá ningún sentido".

Aunque ha reconocido que en algunos aspectos la acampada puede recordar a la del 15M, ha explicado que es una movilización con "objetivos muy concretos" y no una protesta indefinida. "Esta acampada le pregunta a Pedro Sánchez qué problema tiene su partido con que haya vidas estables", ha señalado la portavoz del sindicato.

Sumar endurece sus condiciones, Junts y ERC piden sus medidas

El presidente del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo trabaja "contra reloj" para aprobar el real decreto el martes y ha enviado un mensaje a Maricarmen: "Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, y pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento".

Por su parte, Sumar endurece sus condiciones y señala que no les sirve "cualquier decreto", sino que quieren uno "que le meta mano a los fondos buitres", en palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. "Ya está bien de esos fondos de inversión, que no tributan impuestos en nuestro país y se están forrando a lomos de la gente trabajadora".

Desde Junts también han avanzado que el decreto tendrá el voto a favor de sus siete diputados si "quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres", pero siempre y cuando "no lo mezcle, como hizo en su momento con el decreto ómnibus sobre las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario", en palabras de su secretario, Jordi Turull.

En cuanto a ERC, Oriol Junqueras ha enumerado en una publicación en X "cinco garantías" que, a su juicio, debe incluir el real decreto: "Topes al alquiler, también al de temporada y al alquiler de habitaciones, suspender los desahucios a las personas vulnerables y prorrogar dos años de manera extraordinaria los contratos de alquiler que venzan a partir de la entrada en vigor del decreto".

En Barcelona llaman a colapsar la ciudad y en Valencia cientos de personas salen a la calle

Así las cosas, la cuenta atrás pasa, el Gobierno busca los apoyos y trata de encajar las piezas en una negociación que ya salió cruz dos veces atrás y que, si no sale adelante, podría costarle muy caro. No solo en Madrid, en otras ciudades también la gente se está movilizando.

En Barcelona, aprovechando la visita de Pedro Sánchez, la portavoz del Sindicat de Llogateres ha llamado a "colapsar" la ciudad desde las 7:30 horas en las calles Sant Agustí y Tarragona, el Hipercor de Meridiana y la plaza de Sants. "No nos tragaremos migajas, no nos tragaremos cualquier mierda", ha advertido, y ha asegurado que no apoyarán medidas cosméticas que no ahonden en las que, a su juicio, son las verdaderas causas de la crisis de la vivienda.

Donde sí han salido a las calles es en Valencia. Cientos de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su apoyo a Maricarmen, mientras que el sindicato de Llogaretes de Valencia ha animado a "ocupar la plaza" para "charlar y cenar". Además, ha advertido al Ejecutivo, porque las próximas 48 horas son "cruciales".