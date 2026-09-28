Ayuso tira de ironía por el decreto de vivienda: pide que le avisen a qué edad puede "dejar de pagar" a sus caseros y quedarse en su casa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamó que le avisen "a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella" y añadió que quizá se une a la próxima manifestación del Sindicato de Inquilinas y "pido, pues, ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad porque hemos tenido entre medias un contrato".

Así lo apuntó durante su participación en la inauguración de la tercera edición del 'Madrid Investment Forum', donde lamentó que la vivienda, "de manera súbita, ha empezado a interesar al Gobierno después de todos estos años", y criticó que ahora está promoviendo un "festival de ocurrencias para intentar solucionar lo que no ha hecho en todo este tiempo".

Un "Gobierno contra Gobierno" por las palabras de Yolanda Díaz

Ayuso constató que ahora se está viendo un "Gobierno contra Gobierno" y recordó que la vicepresidenta Yolanda Díaz "atacó a su Gobierno, a ella misma" y afeó que también "estamos viendo una serie de propuestas cuando menos sectáreas, profundamente ideológicas, como por ejemplo, proponer expropiar viviendas o ya directamente que el inquilino se quede en ellas si tiene una edad determinada".

Por ello, incidió en que "solamente pido que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella" y añadió que, "a lo mejor en la próxima manifestación de Inquilinas me sumo y pido ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa y me han dejado temporalmente su propiedad porque hemos tenido entre medias un contrato".

La presidenta regional constató que todo esto pasa "cuando no hay estado de derecho y al final rige la ley de la selva", donde "los ciudadanos son los que quedan enfrentados", porque "el hecho de que haya un problema de vivienda no la tiene quien tiene una vivienda", porque "no se trata de repartir viviendas y, si no, no pararíamos de ver a todos los líderes que están promoviendo estas algaradas cómo reparten sus casas, cosa que no verán nuestros ojos".

Ayuso incidió en que, "no queremos que haya menos riqueza", sino que "lo que queremos es que haya menos pobreza". Por tanto, "si hay personas que no tienen casa, no es culpa de quien la tiene" y "si hay personas que les va peor en la vida, no es culpa de quien le está yendo en un momento determinado mejor".

Carga contra la acampada en Sol: "Hace polvo a los comerciantes"

La presidenta remarcó que en la Comunidad de Madrid "defendemos el rigor jurídico, la separación de poderes, la seguridad y el estado de derecho" y señaló que "nos oponemos a tener que ver como la Puerta del Sol está ahora mismo en un escenario que hace polvo a los comerciantes de toda la de toda la plaza y aledaños". También, continuó, "a la normalidad de un lugar que es atractivo para el turismo, para los vecinos y para todos".

"Desde luego, lo que se intenta hacer también con esto, es dar la espalda a la realidad, que yo entiendo que es muy atractivo, pero siempre trae unas consecuencias nefastas", aseveró la líder del Ejecutivo madrileño.

En este sentido, comentó que el Consejo General del Poder Judicial en sus distintos informes "cuenta cómo la mayoría de estos lanzamientos se producen por la Ley de Arrendamientos Urbanos". Es decir, "es el Gobierno el que no ha legislado con rigor ni ha dado opciones en un país donde falta un millón de viviendas para atender al crecimiento demográfico que el propio Gobierno invita a multiplicar", apostilló.

Ayuso comentó que, "cuando estamos hablando de procedimientos que están relacionados con esta ley por impagos, nos encontramos con que esa clasificación la encabeza Cataluña, donde gobierna directamente el Gobierno". Así, "estamos hablando de que, por cada vivienda de en esta situación en Madrid, cinco son ahora mismo ejecutadas y son por tanto desahuciadas en la región catalana", concluyó Ayuso.