Llega un cambio radical en el tiempo: adiós al calor para una bajada de temperaturas con lluvias en estas zonas

Tras el calor intenso de estos días, este primer fin de semana de otoño se inicia un cambio de patrón, habrá lluvias desde el domingo que se extenderán en días posteriores, y bajarán las temperaturas por la llegada de frentes y una borrasca "profunda" en el Atlántico que provocará precipitaciones en diversas zonas del país.

Así lo ha anunciado la AEMET tras asegurar que el domingo empezarían a notarse cambios por un frente al noroeste que dejaría lluvias en Galicia y Asturias, aunque en el resto del país seguiría el tiempo seco. Bajarían ese día las temperaturas en la comunidad gallega, en la zona centro y en la mitad sur, aunque subirían en el Cantábrico.

Para el inicio de la semana, "una borrasca profunda" en el Atlántico "cuya trayectoria no está todavía del todo clara" dejaría lluvias en diversas zonas del país, según el portavoz de la AEMET. Pese a este cambio del tiempo, el fin de semana será todavía caluroso, con temperaturas altas para la época, propias del verano, aunque ya en descenso, ha avanzado del Campo.

Un frente el domingo: bajan las temperaturas y llegan las lluvias

En las próximas horas, el tiempo continuará estable en general, aunque llegará un frente el domingo que podría dejar ya lluvias en Galicia, Asturias y zonas próximas.

Así, durante el fin de semana bajarán las temperaturas en la mayor parte del país, salvo en el Cantábrico. Aún así, "seguiremos con calor intenso para la época del año", ha indicado el portavoz de la Aemet.

El sábado se alcanzarán 30 a 32 grados en buena parte del norte y más de 35 en amplias zonas de la mitad sur y de Gran Canaria, e incluso se alcanzarán 38 a 40° en el Valle del Guadalquivir, en una jornada, la del sábado, que será de nuevo estable.

Este domingo podría llegar un frente al noroeste con lluvias y una bajada de temperaturas ese día en la comunidad gallega, la zona centro y la mitad sur; subirían sin embargo en el Cantábrico. Se superarán los 32° en la mitad sur peninsular, en puntos del Cantábrico oriental, valle del Ebro y zonas de Canarias.

El tiempo de la próxima semana: el otoño se abre paso

El pronóstico para el inicio de la semana próxima es "más incierto", según el portavoz de Aemet.

Es probable un cambio de tendencia propiciado por la presencia de "una borrasca profunda" en el Atlántico; el lunes seguirían bajando las temperaturas de forma general.

Los vientos del sur propiciarían un ascenso térmico en Galicia y comunidades cantábricas, que podrían soplar con mucha fuerza, con rachas que serían un factor adverso por la zona ese día.

En el resto de la península, se registrarían chubascos localmente fuertes en cualquier punto del territorio, más probables en el oeste de la península y también en el área mediterránea.