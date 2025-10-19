La AEMET alerta de la llegada de un frente atlántico: fuertes lluvias y viento en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de la llegada de un frente atlántico a España que dejará cielos muy nubosos en la mayor parte del país este domingo. Durante la jornada se esperan precipitaciones en la costa gallega y rachas muy fuertes de viento en zonas altas de la Cordillera Cantábrica.

Respecto a las precipitaciones, la AEMET apunta que estas podrán ser fuertes o persistentes en ciertas zonas de la costa gallega, mientras que los vientos podrán ser fuertes en el litoral de Galicia.

Debido a la llegada del frente atlántico habrá un predominio de intervalos de nubes medias y altas en los tercios sur y este de la península y también en las Islas Baleares. Al mismo tiempo, las precipitaciones tendrán lugar mayoritariamente en la mitad noroeste, aunque serán más abundantes y con tormentas en Galicia, especialmente en los litorales atlánticos gallegos.

En zonas del cuadrante sureste, en Melilla, Ebro y Cataluña, se prevé nubosidad baja matinal, mientras que en el archipiélago canario los cielos serán nubosos con precipitaciones débiles.

Respecto a las temperaturas, las máximas descenderán en la mayor parte de la mitad noroeste, mientras que se esperan pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en la zona del Estrecho y en las islas se registrarán pocos cambios durante toda la jornada.

El viento, por su parte, soplará de levante moderado en el Alborán y con intervalos de viento fuerte en el Estrecho. En las Canarias habrá alisio flojo y en el resto del país el viento será de componente sur.