Hasta 38 grados en pleno otoño: AEMET avisa de lo que llega esta semana a España

El otoño comienza este próximo 23 de septiembre. Sin embargo, las temperaturas que lo acompañan no van a ser propias de esta época del año, sino que el tiempo va a ser "de pleno verano", tal y como ha expresado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

"Esta semana comienza el otoño astronómico, lo hará concretamente el día 23 a las 2:25 hora oficial peninsular, pero el tiempo será de pleno verano", ha indicado Del Campo, al tiempo que ha puntualizado que se esperan temperaturas entre cinco y 10 grados más de lo habitual en estas fechas.

Así las cosas, en zonas del oeste peninsular se superarán los 35 grados, pero no solo en Andalucía y Extremadura, también en Galicia y Canarias. En cuanto a las noches, serán algo más frescas porque empieza a irse antes la luz del sol, aunque en la costa mediterránea y en zonas de la mitad sur habrá temperaturas tropicales, con valores superiores a los 20 grados.

Más de 38 grados en algunas zonas

El martes y el miércoles se espera un tiempo muy similar al del lunes, con temperaturas entre los 32 y los 34 grados en la zona centro y el nordeste peninsular y entre 34 y 36 grados en Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha e interior de Andalucía. Incluso en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir se superarán los 36 grados y en Badajoz podrán llegar a 38 grados.

En palabras del portavoz de la AEMET, lo más probable es que entre "el jueves y el viernes sigan las temperaturas sin grandes cambios". Van a ser días de calor muy intenso para la época del año en la que nos adentramos. También se darán noches tropicales en la costa mediterránea y zonas de la mitad sur.

Es probable que el domingo llegue un frente frío

De cara al fin de semana, aumenta la incertidumbre. Aunque se espera la llegada de un frente al final de la semana, lo normal es que las temperaturas sigan siendo más elevadas de lo normal. De hecho, según apunta Eltiempo.es el pico de calor llegará el sábado a Zaragoza, donde es probable que se alcancen los 37 grados, o en Murcia y Lleida, donde habrá 35 grados.

A partir del domingo, ha apuntado a que la llegada de aire más frío y algún frente favorecerá un descenso térmico y un ambiente más inestable. Mientras tanto, las lluvias serán muy escasas.