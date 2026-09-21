Tiempo de verano en la semana que empieza el otoño: las zonas que alcanzan los 38 grados

Toca volver a los días de calor en la primera semana de otoño. Tras unos días de frío y lluvias que azotaron a distintas zonas de España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha avisado que las temperaturas durante esta semana serán más altas de lo normal, llegando a superar los 35ºC y dejando unos días veraniegos en la mayor parte de la Península.

A partir del martes 22, tal como avisa la Aemet, se alcanzarán los 34ºC en amplias zonas, e incluso los 35ºC en el sur de Galicia, depresión del Ebro, Extremadura y valle del Guadalquivir. Los cielos, en cambio, permanecerán poco nubosos y las precipitacione serán escasas durante la primera semana de otoño. Una situación propia de verano que se mantendrá sin cambios hasta, al menos, el viernes 25.

Ambiente de "pleno verano"

La Aemet ha explicado que estos valores poco otoñales se notarán especialmente durante las horas centrales del día. Y, además, las temperaturas diurnas se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, e incluso más de 10 grados en zonas de la mitad norte. No obstante, las noches serán algo más frescas aunque, en la costa mediterránea y en zonas de la mitad sur, se mantendrán las noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 grados.

En cuanto al lunes, se prevé un ascenso de las temperaturas sobre todo en el norte y este peninsular superando los 35ºC; una cifra que rozará en el sur de las islas canarias y, en general, con cielos poco nubosos en toda la península. En cuanto al martes y miércoles, se prevé un tiempo más estable, sin cambios en la temperatura con respecto al lunes, salvo un pequeño descenso el martes en el norte y una bajada el miércoles en el Mediterráneo. Durante ambos días continuará el ascenso térmico en Canarias y, en general, durante estos días, se alcanzarán los 36ºC en el sur de Galicia, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha e interior de Andalucía.

Durante el jueves y viernes, seguirán las temperaturas sin grandes cambios con respecto al inicio de la semana, salvo en el Cantábrico, donde el jueves habrá un ascenso térmico notable. La Aemet ha incidido en que estos dos días serán las jornadas de mayor calor para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima y hasta 10 grados en la mitad norte. Y, en cuanto al fin de esta primera semana de otoño, aumentará la incertidumbre, pero es posible que haya un frente en el noroeste de la Península con temperaturas más bajas aunque todavía altas para la época.