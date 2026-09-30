Sorpresa en la "letra pequeña" del decreto sobre vivienda: la prohibición de comprar a los fondos buitre no es total, sino limitada

El Gobierno ha publicado en el BOE uno de los dos decretos de vivienda aprobados en el Consejo de Ministros, por lo que dichas medidas entrarán en vigor este jueves, un día antes de que el texto pase por el Congreso de los Diputados para su posible convalidación.

El texto del decreto consta de 96 páginas y pretende bajar los precios del mercado, dar estabilidad a los contratos, combatir el fraude y ampliar la oferta de vivienda asequible. Uno de los aspectos en los que el Gobierno había incidido más era el correspondiente a los fondos buitre y su implicación a la hora de adquirir viviendas, aunque el texto final del decreto ha resultado llamativo.

No aclara qué es un fondo buitre y su prohibición es parcial

Y es que el decreto no defiende qué es un fondo buitre y establece que la prohibición no será total, sino parcial. En primer lugar, el texto habla de fondos buitre como "toda entidad con o sin personalidad jurídica, que incluya en su objeto social la adquisición de viviendas".

En cuanto a la prohibición, han sido muchos los miembros del Gobierno que han hablado de prohibir la compra a fondos buitre, aunque el texto finalmente pone límites a dicho prohibición. En el BOE se puede leer que estas entidades "tendrán limitada la adquisición de una vivienda, a título gratuito o a título oneroso, por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado".

Así, la limitación será parcial y no total, así como también temporal, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Además, este límite no se aplicará en los siguientes casos: