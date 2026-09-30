La inflación dispara las pensiones: esto es lo que cobrará un jubilado medio en 2027

La inflación continúa creciendo en España y, por ende, los ciudadanos siguen perdiendo poder adquisitivo por el aumento de precios. El coste de vida ya supone un problema para muchos, que ven como llegar a final de mes comienza a ser todo un reto.

En el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el dato adelantado de septiembre, y los resultados no fueron positivos. La inflación se disparó hasta el 4,9% debido al encarecimiento de los carburantes, siendo la tasa más alta desde febrero de 2023.

Sin embargo, dentro de este problema general, uno de los colectivos beneficiados son los pensionistas, que verán incrementados sus ingresos en proporción a las subidas del IPC.

A la espera de conocer los últimos datos de octubre y noviembre, que sirven para realizar el promedio de la revalorización, se estima que las pensiones suban de cara a 2027 un 3,3%. Un dato que incrementará los bolsillos de los pensionistas, que están blindados por ley.

El incremento para los pensionistas

El incremento del IPC afecta de manera directa y positiva para los jubilados de este país. El sistema de pensiones recoge que, cada año, los jubilados tienen derecho a una revalorización de su pensión conforme a la evolución de la inflación. Fue en 2021 cuando el Gobierno modificó la Ley General de la Seguridad Social para establecer que todas las pensiones se revalorizarían al comienzo de cada año.

De esta forma, según la tasa media interanual entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, los jubilados se ven beneficiados en sus ingresos. Si la tendencia continúa, se espera que la pensión media se vea incrementada hasta los 1.420 euros mensuales respecto a los 1.375 actuales. En total, la subida sería de 45 euros.

Por su parte, la pensión media relacionada con la jubilación ascendería un total de 50 euros, pasando de los 1.576 euros hasta los 1.626 euros. Además, también sufrirán incrementos las pensiones de viudedad, que superará los 1.000 euros, y la pensión máxima, que rozará los 3.500 euros.

Este aumento de las pensiones, a su vez, se vería traducido en un aumento de las facturas de la Seguridad Social. Y es que el aumento de las pensiones contributivas y el posible incremento del número de pensionistas provocaría un gasto total para el Estado de 7.400 millones de euros.

El caso de las pensiones no contributivas

Respecto a las pensiones mínimas y no contributivas, estas sufrirán un aumento mayor. El Gobierno mantiene firme su compromiso de revalorizar de manera más intensa las nóminas de los pensionistas que menos cobran, así como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que volverá a aumentar por encima de la inflación en 2027 con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los colectivos más vulnerables.

Noviembre, clave en la subida de las pensiones

Por el momento, estas cifras son puras suposiciones ya que aún se desconocen dos datos clave para el IPC. La subida exacta no se conocerá hasta el mes de diciembre, momento en el que el INE confirmará la cifra del mes de noviembre que permitirá hacer el promedio.

La pregunta, por tanto, no reside en si habrá subida, sino de cuánto será el incremento. Según los cálculos de Funcas, centro de análisis e investigación económica y social, el IPC subiría un 4,9% en septiembre, un 4,5% en octubre y un 4,2% en noviembre.

En caso de ser ciertos estos datos, la inflación media anual se situaría en el 3,5%, siendo este el porcentaje de aumento de las pensiones en 2027. Los pensionistas deberán esperar hasta mediados de diciembre para conocer el nuevo ingreso que recibirán de cara al próximo año.