Estas son las medidas aprobadas en el nuevo escudo anticrisis: de descuentos a los carburantes hasta la limitación del coste del gas

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, con el objetivo de paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo.

Este paquete llega antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores. De esta forma, el Ejecutivo pretende proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.

Según ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el Ejecutivo ha logrado suavizar el 50% del aumento de los precios gracias a este paquete de medidas. Además, Cuerpo ha puesto en valor la rapidez del Gobierno para hacer frente a la escalada de precios y ha señalado la situación "positiva" que atraviesa el país en comparación con otras economías de la zona euro. "El esfuerzo de España en la reducción del impuesto hace que el precio de gasolinera esté por debajo de la zona euro y las principales economías europeas", ha remarcado.

Estas ayudas llegan en un día en el que se ha conocido el preocupante dato de la inflación, que se ha disparado hasta el 4,9% por la subida del precio de los carburantes. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha asegurado que este tercer paquete de medidas anticrisis servirá "para seguir protegiendo a hogares y sectores afectados por la guerra en Irán".

Estas son las medidas anunciadas

El Consejo de Ministros ha anunciado este mediodía todas las medidas incluidas en el nuevo escudo social, un paquete que ya es el tercero para paliar las consecuencias de la guerra. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado en la rueda de prensa posterior todas las ayudas que seguirán en vigor hasta el próximo 31 de diciembre. Estas son:

Prorroga de las ayudas al sector agroalimentario , incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola. El Gobierno vuelve a ampliar las ayudas a los sectores con especial afectación a través de una prórroga que beneficia a agricultores, ganaderos, armadores y el transporte profesional por carretera.

, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola. El Gobierno vuelve a ampliar las ayudas a los sectores con especial afectación a través de una prórroga que beneficia a agricultores, ganaderos, armadores y el transporte profesional por carretera. 15.000 euros de ayuda para el ferrocarril de mercancías por locomotora diésel.

Limitación de la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas a un 15% y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros.

del gas a un 15% y el precio de la bombona de butano a 19,55 euros. Mantener la rebaja fiscal a la gasolina y el diésel para evitar el encarecimiento de los carburantes. La ayuda será de 20 céntimos para diésel y gasolina en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre.

para evitar el encarecimiento de los carburantes. La ayuda será de 20 céntimos para diésel y gasolina en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. Se amplían las reservas de gas natural licuado para el invierno y se refuerza el sistema de certificados de ahorro energético.

Las medidas que no peligraban

Aunque varias de las medidas caducaban este 30 septiembre, hay otras que no veían peligrar su vigencia. Y es que el Gobierno prorrogó algunas de las ayudas hasta el 31 de diciembre de este año, como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico.

En este caso, la medida mantiene el descuento del 42,5% para los consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. Asimismo, los ciudadanos podrán seguir beneficiándose del incremento de la ayuda mínima del bono social térmico hasta 50 euros y la prohibición de cortar los suministros esenciales de energía y agua a hogares vulnerables.

Cuándo entran en vigor

El coste presupuestario de las medidas adoptadas hasta ahora asciende a 10.000 millones de euros, al sumar los dos decretos aprobados desde marzo y otras iniciativas estructurales, como la reducción progresiva y la posterior eliminación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

Hasta el 30 de septiembre, las medidas del Plan de Respuesta están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el pasado 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. También caducaban las ayudas al sector agrario y agroalimentario y las medidas extraordinarias dirigidas al transporte profesional por carretera.

Como real decreto ley, el nuevo escudo social entrará en vigor tras su publicación en el BOE, es decir, a partir de este jueves, aunque necesitará la convalidación del Congreso en un plazo de 30 días.