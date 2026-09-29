El Gobierno prepara nuevas ayudas ante la subida de los precios: las medidas que pueden llegar en octubre

El Consejo de Ministros va a aprobar el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, con el objetivo de mitigar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo en otoño e invierno. Todo ello antes de que decaigan algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores.

Aunque el Ejecutivo no ha detallado exactamente de qué medidas se trata, sí ha avanzado que prorrogará las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo, que cae el próximo 31 de diciembre. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que las medidas van a seguir "acompañando a ciudadanos y empresas" hasta que la situación mejore.

Algunas medidas están vigentes hasta final de mes y otras hasta final de año

El Gobierno también pretende mantener una perspectiva de medio y largo plazo. Así que tendrán peso las medidas dirigidas a reducir la dependencia energética de España e impulsar la electrificación y la descarbonización de la economía. Las medidas actuales, como la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicable al gasóleo y la de la gasolina -20 y 5 céntimos por litro respectivamente- están vigentes hasta el 30 de septiembre.

Otras, como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, están vigentes también hasta finales de año. También se estableció en el segundo decreto la eliminación progresiva del impuesto de producción eléctrica y la prohibición de cortar el suministro a hogares vulnerables.Seis meses después del inicio del conflicto, la inflación general se sitúa siete décimas por encima de la de julio.

El coste presupuestario de las medidas adoptadas hasta ahora asciende a 10.000 millones de euros, tras sumar los dos decretos aprobados en marzo y otras iniciativas estructurales, como la reducción progresiva y la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

Se espera que la inflación siga subiendo hasta rozr el 5%

El Gobierno se ha reunido con agentes sociales y sectores afectados. Así las cosas, los agentes sociales han pedido "intervenir" los precios de los combustibles, porque consideran que las petroleras están aprovechando el encarecimiento del crudo para aumentar sus beneficios.

Por su parte, el sector empresarial, ha advertido de que el encarecimiento energético supone un sobrecoste millonario para la industria de más de 7.000 millones de euros, mientras que el sector agrario ha llegado, incluso, a amenazar con salir a las calles. Desde Sumar piden recuperar el impuesto a las grandes energéticas o reactivar la 'excepción ibérica' para topar el precio del gas que genera electricidad.

De cara a los próximos meses, algunos centros de análisis como Funcas han avisado de que la inflación puede llegar al 4,9% en septiembre y mantenerse por encima del 4% los meses siguientes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho cálculos y cree que la factura regulada de gas subirá más de un 50% a partir del próximo jueves, 1 de octubre, si el Gobierno no toma medidas