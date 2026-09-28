El extra de 36,90 euros por hijo que puedes añadir cada mes a tu pensión: quién puede cobrarlo y cómo pedirlo

Cerca de 1,7 millones de pensiones cuentan ya con un complemento que permite añadir una cantidad mensual por cada hijo. Se trata del complemento para reducir la brecha de género, cuya cuantía en 2026 asciende a 36,90 euros al mes por hijo, con un máximo de cuatro.

Los últimos datos de la Seguridad Social muestran que en septiembre había 1.693.659 pensiones con este complemento reconocido. Su importe medio alcanza actualmente los 76,70 euros mensuales y casi siete de cada diez titulares son mujeres.

Sin embargo, cumplir los requisitos no significa que el dinero se incorpore automáticamente a la pensión. El complemento debe solicitarse en el momento de tramitar la pensión.

¿Cuánto puedes cobrar por cada hijo?

La cuantía establecida para 2026 es de 36,90 euros mensuales por cada hijo o hija, con un máximo de cuatro. El límite se encuentra en cuatro hijos, por lo que tener cinco o más no incrementa la cantidad por encima de los 147,60 euros mensuales en 2026.

¿Quién puede cobrar este complemento?

El complemento está vinculado a determinadas pensiones contributivas y tiene como finalidad reducir la brecha que puede producir en las carreras profesionales el nacimiento o adopción de hijos.

Puede reconocerse junto a una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad.

Cómo pedir los 36,90 euros por hijo

El complemento no se añade automáticamente a la pensión por tener hijos.

La Seguridad Social indica que debe solicitarse junto con la propia pensión ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) o, en el caso de trabajadores del mar, ante el Instituto Social de la Marina.

Durante la tramitación hay que marcar la casilla específica correspondiente al complemento para reducir la brecha de género e introducir los datos de los hijos.

La solicitud puede realizarse de forma telemática a través de Tu Seguridad Social utilizando Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital. También existe la posibilidad de realizar el trámite sin estos sistemas de identificación mediante la plataforma habilitada por el INSS o acudir presencialmente con cita previa.