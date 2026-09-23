El cambio que llega en 2027 para cobrar el 100% de la pensión: estos son los años que tendrás que cotizar

El año 2027 traerá importantes novedades para quienes estén pensando en jubilarse. Una de ellas afectará directamente al porcentaje de la base reguladora que determinará la cuantía de la pensión. El cambio principal es el periodo de cotización necesario para alcanzar el 100%.

A partir del próximo año será necesario haber cotizado 37 años completos para tener derecho al 100% de la base reguladora. Una cifra que conviene no confundir con los años exigidos para poder jubilarse a los 65 años, que también cambiarán en 2027.

El nuevo requisito forma parte de la culminación del periodo transitorio de la reforma de las pensiones iniciado en 2013 y supone un pequeño aumento respecto al exigido actualmente.

¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% en 2027?

Durante 2026, son necesarios 36 años y seis meses cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora. Desde 2027, ese periodo aumentará en seis meses y quedará fijado en 37 años.

Alfonso Muñoz Cuenca, divulgador especializado en Seguridad Social, explicaba este cambio al repasar las novedades que llegan el próximo año: "A partir del año 2027 será necesario 37 años completos de cotización para tener derecho al 100% de la base reguladora".

Esto no significa que quien haya cotizado menos de 37 años se quede sin una pensión contributiva. El periodo mínimo exigido con carácter general es de 15 años cotizados, siempre que al menos dos estén comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

Con ese mínimo se obtiene el 50% de la base reguladora. A partir de ahí, el porcentaje aumenta progresivamente en función de los meses adicionales cotizados hasta alcanzar el 100%.

Por ejemplo, una persona que se jubile en 2027 con exactamente 37 años cotizados habrá alcanzado el periodo necesario para obtener el 100% de su base reguladora. En cambio, quien llegue a la jubilación sin alcanzar esa cifra tendrá aplicado el porcentaje correspondiente a su carrera de cotización.

¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% en 2027?

Cobrar el 100% no significa cobrar la pensión máxima. Existe una diferencia importante entre cobrar el 100% de la base reguladora y cobrar la pensión máxima.

Alcanzar los 37 años cotizados permite aplicar el 100% a la base reguladora calculada para cada trabajador. La cantidad final dependerá, por tanto, de las bases por las que haya cotizado a lo largo de su carrera laboral.

Es decir, dos trabajadores que hayan cotizado durante 37 años pueden terminar cobrando pensiones diferentes si sus bases de cotización también lo han sido.

Los 37 años tampoco permiten jubilarse automáticamente a los 65

Otra cifra que puede generar confusión es la necesaria para mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años.

Desde 2027 habrá que acreditar 38 años y seis meses o más cotizados para poder jubilarse ordinariamente a los 65 años. Quienes no alcancen ese periodo tendrán fijada su edad ordinaria de jubilación en los 67 años.

Por tanto, desde 2027 habrá que tener presentes dos cifras diferentes: 37 años para alcanzar el 100% de la base reguladora y 38 años y seis meses para tener una edad ordinaria de jubilación de 65 años.

Un trabajador podría, por ejemplo, tener 65 años y haber cotizado 37 años. Habría acumulado el periodo necesario para alcanzar el 100% de su base reguladora, pero no los 38 años y seis meses necesarios para que su edad ordinaria de jubilación sea 65 años.

Esta distinción será especialmente importante a partir de 2027, cuando culminará el calendario progresivo iniciado en 2013 y quedarán consolidados ambos requisitos.