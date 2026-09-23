Jubilarse con 40 años cotizados sin penalización, más cerca: claves de una iniciativa que aprueba su trámite en el Congreso

El Congreso ha aprobado tomar en consideración una proposición de ley de Podemos para eliminar los recortes en las pensiones de quienes se jubilan anticipadamente con 40 años o más cotizados, aunque varios grupos han advertido del riesgo de que la iniciativa se quede finalmente "en un cajón".

Con 178 votos a favor, incluido el apoyo del PSOE, 136 abstenciones, donde ha estado el PP, y 33 votos en contra, donde se ha posicionado Vox, la iniciativa ha salido adelante este martes y deberá continuar ahora la tramitación parlamentaria.

Claves de la propuesta para jubilarse anticipadamente con 40 años cotizados: ¿qué pasa con los ya jubilados?

La propuesta plantea que los coeficientes reductores que se aplican a las pensiones de quienes se jubilan de forma anticipada no se apliquen a las personas con largas carreras de cotización.

La proposición de ley recoge además que el cambio pueda afectar a quienes ya están jubilados, permitiéndoles solicitar el recálculo de su pensión conforme a las nuevas reglas.

"Cómo es posible que hayas cotizado durante 40 años y veas penalizada tu pensión", ha defendido la diputada de Podemos, Ione Belarra, que ha pedido expresamente a los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Sumar, que este apoyo no termine quedándose en "un cajón".

Las dudas de su trámite final, a debate en el Congreso

Una duda, la de que finalmente no se concrete en un cambio legislativo, que han expresado otros grupos como Junts. "Ha llegado el momento de que los compromisos se conviertan en norma", ha pedido en el debate el diputado de Junts Josep María Cervera, que ha recordado que el PSOE lleva ocho años en el Gobierno sin resolver esta situación. "Hoy votaran que sí y luego echaran balones fuera", ha reprochado Cervera, una crítica que han compartido los populares.

"Es bastante factible que salga pero también es factible que se quede en un cajón", cuestionaba el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. También el diputado de ERC Jordi Salvador ha exigido que se avance para acabar con ese "castigo". "Se aprobará pero tiene que pasar la tramitación y ser ley", ha pedido.

El diputado del PSOE Alberto Mayoral ha expresado el apoyo de su grupo a la propuesta y ha señalado la necesidad de dar "un debate serio sobre esas largas carreras de cotización".

Otros grupos como PNV o Sumar han señalado la necesidad de introducir cambios en la propuesta de Podemos, como que no haya una frontera "rígida" en los 40 años cotizados sino que se haga de forma más flexible teniendo en cuenta otros elementos como que fuera una jubilación voluntaria o forzosa.

EH Bildu, que también ha expresado su firme apoyo a este cambio, ha recordado que alrededor de 870.000 personas sufren esta injusticia. "Es un castigo para toda la vida", ha dicho el diputado Oskar Matute.

"Lola empezó a trabajar con 14 años en una imprenta 10 horas al día de lunes a sábado se jubiló con 47 años cotizados perdiendo 200 euros al mes porque ya no podía más", ha puesto como ejemplo Belarra.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha cargado contra la forma de plantear la propuesta que ha calificado de "ocurrencia" y de "patada hacia delante".

El pasado mes de junio, el Congreso rechazó, con los votos de PSOE y PP, eliminar estos coeficientes reductores, un cambio que en esa ocasión iba en una enmienda y habría entrado en vigor.