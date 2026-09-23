Ninguna de las 638 viviendas "asequibles" de Casa 47 cumple el criterio de la Ley de Vivienda, según el Observatorio del Alquiler

Ninguna de las 638 viviendas analizadas de Casa 47 cumpliría con el criterio de asequibilidad establecido en la Ley de Vivienda, según denuncia el Observatorio del Alquiler. La entidad cuestiona así una de las principales características con las que se presenta la oferta de la nueva empresa pública de vivienda.

La Ley de Vivienda aprobada en 2023 incorporó la definición de vivienda asequible, un concepto que establece que el esfuerzo económico destinado a la vivienda no debe superar determinados límites en relación con los ingresos del hogar. Precisamente sobre ese principio se ha configurado la oferta de Casa 47.

Sin embargo, el análisis realizado por el Observatorio del Alquiler concluye que ninguna de las 638 viviendas estudiadas se ajustaría a ese criterio para las familias que accedan con los ingresos mínimos exigidos.

El gasto superaría el 35% de los ingresos

Según explica el Observatorio, para esos hogares el precio del alquiler por sí solo ya alcanza aproximadamente el 30% de sus ingresos netos. El porcentaje aumenta cuando se incorporan otros gastos asociados a la vivienda.

El organismo calcula un gasto medio de alrededor de 123 euros mensuales en suministros, a los que habría que añadir, cuando corresponda, los gastos de comunidad. Con estas cantidades, el esfuerzo económico de los hogares superaría el 35% de sus ingresos y, en el supuesto más extremo analizado, podría alcanzar el 40%.

El Observatorio sostiene por ello que las viviendas ofertadas como asequibles por Casa 47 no cumplirían, para los hogares situados en el umbral mínimo de ingresos requerido, con el criterio establecido en la Ley de Vivienda.

Cuestiona también la información de los anuncios

El análisis no se limita al precio de los alquileres. El Observatorio del Alquiler también pone el foco en la información que Casa 47 proporciona a los potenciales inquilinos en algunos de sus anuncios.

En concreto, considera que no se detallan suficientemente determinados gastos adicionales, como los suministros o, en su caso, las cuotas de comunidad. También cuestiona la información disponible sobre la eficiencia energética de algunas de las viviendas.