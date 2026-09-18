Los agricultores anuncian movilizaciones en toda España por la subida "inasumible" del gasóleo

El precio de los carburantes ha marcado esta semana un nuevo máximo anual, afectando a millones de personas que hacen uso de la gasolina y el diésel de manera regular. Uno de los colectivos más afectados es el de los agricultores, que ve como la rentabilidad sigue bajando debido a la escalada de costes.

Por ello, las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA han anunciado este viernes la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España para protestar contra la subida "inasumible" del precio de los combustibles, que sitúa al sector en "una situación límite".

Según han señalado, el aumento de costes de producción ha hundido la rentabilidad de los agricultores y ganaderos en todos los sectores y territorios del estado. En total, el gasóleo agrícola ha subido un 48 % en un año, por lo que reclaman respuestas "inmediatas".

Fin a las ayudas a la agricultura

Además del incremento de los combustibles, los agricultores denuncian el fin de la ayuda a la compra de gasóleo agrícola. Y es que el próximo 30 de septiembre expira la subvención, sin que desde el Ministerio de Agricultura dirigido por Luis Planas se haya propuesto una alternativa.

Desde el sector critican la falta de respuestas del Gobierno ante una ayuda vital para amortiguar el impacto económico, abocando al campo a afrontar la campaña de otoño sin ningún tipo de respaldo financiero.

Por ello, Asaja, COAG y UPA exigen medidas inmediatas a todas las Administraciones competentes y han realizado un llamamiento conjunto a todo el sector para secundar los actos de protesta.

Una situación límite

Desde el inicio de la guerra en Irán, y con especial intensidad en los últimos meses, la subida de combustibles y fertilizantes ha disparado los costes de producción.

Sin embargo, la última subida coincide con un momento crítico del calendario agrario, puesto que los agricultores se ven sumergidos en plena campaña de siembras, vendimia, cosecha de maíz y a escasas semanas del inicio de la recogida de la aceituna.

Ante este contexto, las tres organizaciones han comunicado en un escrito conjunto las convocatorias, aunque han señalado que las fechas y las ubicaciones concretas en las que se desarrollarán estas manifestaciones y protestas se darán a conocer en los próximos días.

"Hemos decidido convocar movilizaciones pero estamos dispuestos a sentarnos a negociar en la mesa un paquete de ayudas que se hace imprescindible", afirman desde las asociaciones.