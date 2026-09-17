Una nueva avería interrumpe la circulación del AVE entre Córdoba y Málaga y la media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada

Una "incidencia" en los sistema de señalización de Antequera Santa Ana (Málaga) está afectando a la circulación de los trenes de alta velocidad que circulan entre Córdoba y Málaga.

Esta misma avería también está afectando al trayecto Granada-Antequera y a los media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada.

Así lo ha comunicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en su cuenta de la red social X.

Adif ha explicado que en estos momentos su personal técnico está trabajando para "solucionar esta incidencia lo antes posible".

Juanma Moreno lamenta el abandono de la infraestructura

Preguntado en Más de uno por esta nueva incidencia, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que es resultado de la falta de mantenimiento, inversión y de "la falta de preocupación por parte del ministro competente", en referencia a Óscar Puente.

Moreno señala como prueba de degradación del servicio que la línea de Alta Velocidad Sevilla -Madrid ha perdido un 30% de viajeros en el último año y que la línea de cercanías ha perdido un millón de viajeros por la impuntualidad y las averías, "esto es lo que estamos sufriendo", admite.

Sostiene Moreno que esta situación "tiene un impacto económico y social en nuestra comunidad autónoma" y lamenta que lo que en tiempos anteriores supuso un hito para el desarrollo de la región por su puntualidad exquisita "ahora es una ruleta rusa".

En este punto ha criticado que todavía nadie haya asumido responsabilidades por el grave accidente de Adamuz cuando todos los informes han demostrado que se produjo por "un fallo más que evidente del mantenimiento".