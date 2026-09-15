Nueva obligación para las empresas: el Gobierno exigirá una mayor transparencia laboral para los trabajadores

Llega la transparencia laboral que favorecerá a millones de españoles. Tras aprobarse la semana pasada en el Consejo de Ministros el Real Decreto 723/2026 con el que se transpone parcialmente la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, la norma ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta medida obligará a las empresas a facilitar más información sobre las condiciones salariales, el periodo de prueba, los horarios de la jornada y el uso de algoritmos e IA.

El Gobierno aprobó el real decreto el pasado 8 de septiembre, pero su entrada en vigor está contemplada 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La información que deberán facilitar las empresas

La nueva normativa se encargará de regular todos los elementos esenciales de un contrato laboral, en lo que supone "un paso más en la lucha contra la precariedad", tal y como ha defendido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

A partir de su entrada en vigor, los nuevos contratos de trabajo deberán aportar mucha más información al empleado, quedando excluidas expresiones como "según convenio", ya que la idea es que el trabajador reciba información detalle sobre su contrato.

De esta forma, las empresas deberán reflejar información relevante como la cuantía del salario base y los complementos salariales, la duración y distribución horaria ordinaria, la duración de las vacaciones y el procedimiento para fijar su disfrute y los acuerdos sobre horas extraordinarias y su retribución, entre otros.

Asimismo, los empleados tendrán derecho a conocer información sobre los sistemas algorítmicos que utilice la empresa para tomar decisiones relacionadas con el empleo. De esta forma, las empresas deberán informar de las reglas utilizadas por estos sistemas en cuestiones como la asignación de tareas, los turnos o el salario.

Los cambios en el periodo de prueba

Otra de las modificaciones de la medida tiene que ver con los conocidos periodos de prueba. En este caso, cuando se pacte un periodo de prueba, la empresa estará obligada a informar por escrito de su duración y sus condiciones.

El Real Decreto contempla expresamente tanto los periodos que se encuentren dentro del límite legal de seis meses como aquellos superiores que hayan sido fijados por convenio colectivo en casos justificados.

Una norma que afecta a todos los trabajadores

Las obligaciones del Real Decreto 723/2026 también se aplicarán a aquellos trabajadores que ya se encontraran trabajando antes de aplicarse la medida. Por ello, los trabajadores deberán solicitar expresamente la información a la empresa y, tras recibir la solicitud, esta tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para facilitarla por escrito.

Esto implica que los trabajadores que ya estén en plantilla podrán solicitar la información que no figure en su contrato.

Cuándo entrará en vigor

La norma, fruto de la transposición parcial de una directiva europea de 2019 y que implica una mayor transparencia laboral, entrará en vigor el próximo 5 de octubre.

El Gobierno aprobó el real decreto el pasado 8 de septiembre, pero su entrada en vigor está contemplada 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ello, al publicarse la normativa este martes, las obligaciones comenzarán iniciado el mes de octubre.

Además, en caso de que una empresa no adapte sus contratos, podrá ser sancionada por la Inspección de Trabajo con cuantías que podrían ascender los 750 euros.