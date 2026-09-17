New Balance demanda a Decathlon por imitar su logotipo en unas zapatillas

New Balance ha presentado una demanda contra la marca deportiva francesa Decathlon ante un tribunal federal de Massachusetts (Estados Unidos) por presuntamente violar los derechos de marca registrada del fabricante de zapatillas deportivas.

En la denuncia, New Balance asegura que la K invertida en las zapatillas de running 'Kiprun' de Decathlon se parece a su logo con la 'N', viéndose perjudicada porque mucha gente podría confundir la marca.

"Los demandados han comenzado recientemente a vender calzado deportivo con un diseño de logotipo que infringe y diluye los derechos de marca registrada y de derecho consuetudinario de New Balance", recoge el documento legal presentado.

Los argumentos de New Balance

Tal y como alega la marca estadounidense, su logo con la 'N' lleva utilizándose " de forma exclusiva" desde la década de 1970 y asegura que el modelo de la marca francesa es "inequívocamente una N".

"New Balance ha invertido cientos de millones de dólares en promocionar sus marcas 'N' y en establecer una asociación exclusiva entre dichas marcas y New Balance como origen del producto", añade, tras asegurar que la letra es uno de "los activos más valiosos de la empresa".

En la demanda, la compañía solicita al tribunal federal que impida la presunta infracción de sus derechos de marca registrada así como una indemnización por daños y perjuicios.

No es la primera demanda

Esta no es la primera vez que la firma con sede en Boston demanda a otras compañías por diseños. Y es que en años anteriores, la marca estadounidense también cargo contra otras grandes marcas.

En concreto, en 2021 demandaron a la marca de lujo Michael Kors ante un tribunal federal de Boston, alegando que dos pares de sus zapatos utilizaban una letra N en sus diseños que infringía las marcas registradas de New Balance.

A este enfrentamiento judicial se suma otro con Nautica por infracción de patente, acusándola de violar la patente de diseño de su modelo 247. Asimismo, en 2017 ganó un juicio de 1,5 millones de dólares en un tribunal chino contra fabricantes de calzado de ese mismo país por su logotipo.