El alimento básico que más ha subido de precio en el último año: cuesta casi un 9% más, según Facua

La cesta de la compra sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de los consumidores. Es cierto que algunos alimentos básicos han bajado de precio durante los últimos meses, sin embargo otros siguen encareciéndose y hay uno especialmente presente en los hogares españoles que destaca sobre el resto: los huevos.

La docena de huevos medianos cuesta actualmente un 8,5% más de media que hace un año, convirtiéndose en el alimento que más se ha encarecido entre los productos básicos analizados por Facua-Consumidores en Acción.

La asociación ha estudiado la evolución de los precios entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 en ocho grandes cadenas de supermercados. En el análisis aparecen productos habituales de la cesta de la compra como frutas, verduras, pasta, huevos, harina, lentejas, arroz y aceites.

Los huevos, el alimento que más se encarece

De todos ellos, los huevos registran el mayor incremento interanual, con una subida media del 8,5%.

Facua también ha detectado importantes diferencias dependiendo del establecimiento y del producto analizado. La mayor subida registrada para los huevos se encuentra en la docena M-L de la marca El Corte Inglés vendida en Hipercor, que ha pasado de 3,99 euros en septiembre de 2025 a 4,40 euros en septiembre de 2026. Esto supone un encarecimiento del 10,3% en doce meses.

Los huevos no son, sin embargo, el único alimento básico que cuesta más que hace un año. Los champiñones laminados se han encarecido de media un 6%, mientras que el aceite de girasol cuesta un 4,1% más.

También suben la malla de patatas, un 3,4%; la harina de trigo, un 2,1%; los macarrones, un 1,3%; el aceite de oliva virgen extra, un 1,2%; y la leche entera, un 0,4%.

Imagen de los alimentos que se encarecen y que bajan de precio | OC

La lechuga y la harina, las que más suben en septiembre

Si en lugar de comparar con hace un año se observa únicamente la evolución durante el último mes, el escenario cambia.

Entre agosto y septiembre, las lechugas iceberg son el producto que más se ha encarecido de media, con un incremento del 3,6%. Por detrás aparece la harina de trigo, cuyo precio ha aumentado un 2,2%.

Las subidas contrastan con el comportamiento de otros productos. Los huevos medianos, pese a ser los que más se han encarecido en términos interanuales, han bajado un ligero 0,2% durante el último mes.

También se han abaratado la leche entera (-0,4%), las lentejas pardina (-0,6%), el arroz redondo (-1,5%), las cebollas (-1,5%), los limones (-2,6%), las uvas blancas sin pepitas (-3,6%), las manzanas golden (-5%), los ajos (-8%) y las patatas (-13,2%).

El alimento que más ha bajado de precio

El estudio de Facua también deja importantes descensos cuando se compara con septiembre del año pasado.

Las peras conferencia protagonizan la mayor caída: cuestan de media un 16,6% menos que hace un año. Les siguen los ajos, que se abaratan un 10%; las uvas blancas, un 9,8%; las cebollas, un 9,6%; y las manzanas golden, un 8%.

También han bajado en términos interanuales los limones (-6,3%), las lechugas iceberg (-2,9%), el arroz redondo (-2,9%), las lentejas pardina (-1,4%) y las zanahorias (-0,3%).

Los datos muestran así comportamientos muy diferentes dentro de la cesta de la compra: mientras los huevos encabezan las subidas respecto a hace un año, con un incremento del 8,5%, las peras conferencia se sitúan en el extremo contrario, con un descenso del 16,6%.