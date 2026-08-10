La edad de jubilación en 2026 no depende de tu edad, sino de estas dos cifras

Jubilarse en este país genera cada vez más expectativas y también más confusión. Esta viene de las tablas que circulan por internet, ordenadas por año de nacimiento. Son cómodas de leer, pero describen mal cómo funciona la norma. La reforma de las pensiones fijó un calendario que sube la edad ordinaria de retiro de forma progresiva cada año, y estableció una excepción para las carreras de cotización largas.

Eso significa que la pregunta correcta no es "¿cuándo nací?", sino "¿cuánto he cotizado?". Y la respuesta cambia el resultado en casi dos años.

Las dos edades de 2026

Este año conviven dos umbrales. Quien llegue a 2026 con 38 años y 3 meses cotizados o más puede jubilarse a los 65 con la pensión ordinaria completa. Quien no alcance esa cifra tiene que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

La diferencia entre una situación y otra es de 22 meses de trabajo. Por eso a mucha gente le compensa comprobar con exactitud cuánto tiene cotizado antes de dar por hecha una fecha, especialmente si anda cerca de ese límite y le faltan unos meses para cruzarlo.

El calendario, además, está a punto de cerrarse. En 2027 la escalada progresiva termina y las cifras se quedan fijas: 67 años en el caso general y 65 para quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización.

A partir de ahí deja de haber sorpresas anuales, aunque el umbral de cotización sube también unos meses. Quien esté ahora en la cincuentena hará bien en calcular sobre las cifras de 2027, que son las que probablemente le apliquen.

Cotizar lo suficiente para jubilarse no es lo mismo que cobrar el 100%

Aquí hay un segundo malentendido, y este cuesta dinero. Alcanzar la edad legal da derecho a jubilarse, pero no garantiza cobrar la pensión íntegra.

Para percibir el 100% de la base reguladora en 2026, hace falta acreditar 36 años y 9 meses de cotización. Por debajo de esa cifra se aplica un porcentaje sobre la base, de modo que se cobra una fracción de lo que correspondería.

Son dos requisitos que funcionan por separado y que conviene mirar juntos. Alguien puede tener la edad y no llegar al porcentaje completo, o tener una carrera larga pero interrumpida que le deje a las puertas.

El informe de vida laboral es el punto de partida

Toda esta aritmética depende de un dato que casi nadie tiene en la cabeza: los días exactos cotizados. Este dato se puede conseguir de manera gratuita y en cuestión de minutos.

El informe de vida laboral se solicita en la sede electrónica de la Seguridad Social y se puede obtener con certificado digital, Cl@ve o incluso mediante un SMS al móvil asociado. Detalla todos los periodos de alta, empresa por empresa, y es el documento sobre el que la Administración hará el cálculo llegado el momento.

Merece la pena revisarlo con tiempo y no el año de la jubilación. Los errores existen: periodos que no constan, empresas que no cotizaron correctamente, temporadas de trabajo agrario o de contratos parciales antiguos que aparecen mal computados. Corregirlos veinte años después es difícil; hacerlo cuando aún se puede reunir documentación, bastante menos.

Retirarse antes de tiempo también es posible, pero se paga

La jubilación anticipada existe en dos modalidades: la voluntaria y la que se produce por causas ajenas al trabajador, como un despido. Cada una tiene su propia edad mínima y sus propios requisitos de cotización.

En ambos casos se aplican coeficientes reductores, un porcentaje que se descuenta de la pensión de forma permanente y que no se recupera al cumplir la edad ordinaria: acompaña al pensionista el resto de su vida. Por eso conviene calcular la cifra concreta antes de decidir, en lugar de guiarse por lo que le pasó a un conocido, y la Seguridad Social dispone de un simulador que permite estimarla según distintos escenarios.