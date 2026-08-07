Europa cambia las normas sobre los envases: todos deben llevar esta nueva etiqueta a partir del 12 de agosto de 2028

Las autoridades europeas han dado un paso definitivo hacia la sostenibilidad ambiental con la entrada en vigor de una estricta normativa que transformará por completo la industria del empaquetado. A partir del 12 de agosto de 2028, el escenario comercial experimentará un cambio sustancial con la obligatoriedad de incorporar un nuevo sistema de etiquetado estandarizado en todos los envases.

Esta directriz nace con el propósito de unificar los criterios de clasificación de residuos en todos los Estados miembros, facilitando a los ciudadanos la identificación rápida y precisa del contenedor correspondiente para cada material.

Más allá de la implantación de la nueva etiqueta obligatoria, el reglamento comunitario pone el foco de forma contundente en la reducción estructural de los residuos cotidianos.

En lo que respecta a los recipientes de un solo uso, el texto legal da un paso al frente y prohíbe de manera expresa la fabricación y comercialización de múltiples formatos de plástico desechable que, hasta ahora, inundaban el mercado.

Por otro lado, la normativa ataja uno de los grandes problemas logísticos y medioambientales de la era del comercio electrónico: el exceso de empaquetado.

La ley establece límites muy estrictos al espacio vacío permitido dentro de los embalajes.

Con esta medida, Europa pretende erradicar la práctica habitual de introducir productos pequeños en cajas desproporcionadamente grandes, obligando a las marcas a optimizar sus diseños para ahorrar materiales y reducir la huella de carbono derivada del transporte.

Un cambio estructural en nuestro día a día

El horizonte que plantea esta nueva directiva exige una rápida capacidad de reacción y adaptación por parte de toda la cadena de suministro, desde los grandes fabricantes hasta el consumidor final.

Conocer en profundidad las exigencias de esta normativa resulta fundamental para evitar sanciones, ya que el nuevo paradigma del embalaje ha llegado para quedarse.

En los próximos años, estas reglas y etiquetas formarán parte ineludible de nuestra rutina diaria, consolidando un modelo de consumo mucho más consciente y respetuoso con el medio ambiente.