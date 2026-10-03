Última hora sobre las manifestaciones por la vivienda en España, en directo: la acampada de Sol se traslada a otras calles de Madrid
Cientos de personas se movilizan este mediodía desde distintos puntos de España en la manifestación convocada para pedir una vivienda digna e instar a la huelga general.
Pedro Sánchez analizará la reacción y malestar de la calle para decidir este fin de semana si adelanta las elecciones
Doble derrota del Gobierno en el Congreso: caen los decretos de vivienda y aumenta la presión para convocar elecciones
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Sumar celebra mañana su cumbre ante la opción de elecciones y Mónica García emerge en las quinielas sobre el candidato
Los partidos de Sumar mantendrán este domingo una reunión para abordar la situación política provocada por el rechazo en el Congreso de los decretos de vivienda y preparar los pasos a seguir ante la posibilidad de adelanto electoral.
Una cita que llega también marcada con la irrupción de la ministra de Sanidad, Mónica García, en las quinielas para el candidato del socio minoritario del Ejecutivo para las próximas generales dado que un sector considera que es una posibilidad a valorar, aunque ella ha recalcado que en la actualidad solo piensa en su rol en el Gobierno y como cabeza de lista a los comicios autonómicos de la Comunidad de Madrid en 2027.
ERC, sobre la reflexión de Sánchez de convocar elecciones: "Estaremos preparados para cualquier escenario"
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró este sábado que su partido estará "preparado para cualquier escenario", en relación a si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide convocar elecciones o no, y criticó que Junts se pusiera "al lado de los reaccionarios" para tumbar los dos reales decretos ley de vivienda.
Así lo indicó en declaraciones ante los medios, donde señaló que ayer, con el rechazo a los dos decretos de vivienda, se vivió "el fracaso de la política" ante "una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía de Cataluña, que es acceder a una vivienda con una cierta estabilidad".
Este "fracaso", aclaró, tiene "nombres y apellidos". Primero, "el PSOE, que quería hacer en ocho días aquello que no ha querido hacer o no se ha atrevido a hacer en estos ocho años", de hecho, en Cataluña, "cada vez que hemos querido avanzar en la regulación" este partido "ha arrastrado los pies".
El gobierno municipal ve "curioso" que la manifestación de vivienda acabe en Cibeles y sugiere protestar frente a Moncloa
La delegada de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, considera "curioso" que la manifestación que tiene lugar este sábado en la capital por la vivienda vaya a terminar frente al palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, y ha trasladado que las protestas deberían dirigirse "a la Moncloa".
Así lo ha trasladado a los medios tras un acto en el mercado Barceló, donde ha insistido en que es el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien "lleva ocho años gobernando" y "no ha hecho nada en materia de Vivienda". La movilización de este sábado, convocada por el Sindicato de Inquilinas, se produce después de que el Congreso rechazara el viernes los dos decretos impulsados por el Gobierno sobre esta cuestión.
La acampada de Sol afronta su séptima jornada, con manifestación y probable tormenta
Los miles de manifestantes por el derecho a una vivienda digna que acampan desde hace una semana en la Puerta del Sol afrontan este sábado su séptimo día de movilización, una jornada que estará marcada por la manifestación convocada a las 12:00 horas y el pronóstico de tormentas por la tarde.
El viernes concluyó en un ambiente de indignación tras la caída de los dos decretos de vivienda, un duro revés que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a abrir un periodo de reflexión para decidir si adelanta las elecciones generales.
Arranca una manifestación con cientos de personas en Madrid para reivindicar una vivienda digna
Cientos de personas se movilizan este mediodía desde distintos puntos del centro de Madrid en la manifestación convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas para pedir una vivienda digna e instar a la huelga general. La marcha es una de las dos decenas que están previstas en otras ciudades españolas con el mismo fin.
La manifestación de Madrid está integrada por cinco columnas que confluirán en la Plaza de Cibeles, ante el Ayuntamiento de la capital. Así, las salidas se han programado desde Plaza de España, Atocha, Hospital de la Princesa, Glorieta de Emilio Castelar y una quinta columna que partirá desde la Puerta del Sol, donde permanecen cientos de tiendas de campaña desde hace más de una semana.