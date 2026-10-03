Última hora sobre las manifestaciones por la vivienda en España, en directo: la acampada de Sol se traslada a otras calles de Madrid

ERC, sobre la reflexión de Sánchez de convocar elecciones: "Estaremos preparados para cualquier escenario"

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, aseguró este sábado que su partido estará "preparado para cualquier escenario", en relación a si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decide convocar elecciones o no, y criticó que Junts se pusiera "al lado de los reaccionarios" para tumbar los dos reales decretos ley de vivienda.

Así lo indicó en declaraciones ante los medios, donde señaló que ayer, con el rechazo a los dos decretos de vivienda, se vivió "el fracaso de la política" ante "una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía de Cataluña, que es acceder a una vivienda con una cierta estabilidad".

Este "fracaso", aclaró, tiene "nombres y apellidos". Primero, "el PSOE, que quería hacer en ocho días aquello que no ha querido hacer o no se ha atrevido a hacer en estos ocho años", de hecho, en Cataluña, "cada vez que hemos querido avanzar en la regulación" este partido "ha arrastrado los pies".