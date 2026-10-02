Un viaje oficial a China en 2011, un burdel y "chinas chiquititas": el audio que ha provocado el cese del concejal de Laredo

Hace quince años, el entonces alcalde de Laredo (Cantabria) visitó China en una expedición oficial para buscar inversores. Lo que aparentemente era un viaje de negocios ha acabado en una polémica que salpica al Ayuntamiento de Laredo, tanto el de 2011, con el exalcalde Ángel Vega, como el actual de Miguel González, donde uno de sus concejales ya ha sido cesado por la filtración de un dantesco audio que acredita los hechos.

En dicho audio se puede escuchar la voz atribuida a Benito Ortiz, entonces concejal de Hacienda del PP y actualmente edil de Ola Cantabria, relatando una supuesta visita a un prostíbulo durante un viaje oficial a China.

El alcalde de Laredo, Miguel González, ha anunciado este viernes la salida de Ortiz del equipo de Gobierno y el cese de sus responsabilidades ejecutivas. A pesar de la gravedad del asunto, González ha defendido públicamente la trayectoria de Ortiz y su lealtad durante la actual legislatura.

Un viaje oficial para buscar inversiones

Para entender el origen de la polémica, hay que remontarse a diciembre de 2011. El Ayuntamiento de Laredo organizó entonces una expedición a China con el objetivo declarado de buscar inversiones para el municipio.

La delegación estaba formada por el entonces alcalde, Ángel Vega; el segundo teniente de alcalde y responsable de Organización, Ramón Arenas; y el concejal de Hacienda, Benito Ortiz. Los tres pertenecían entonces al Partido Popular de Cantabria.

El objetivo oficial del desplazamiento era establecer contactos empresariales y tratar de atraer inversiones para los más de 12.500 metros cuadrados de suelo comercial y de ocio del Puerto Deportivo, además de impulsar el polígono industrial de Laredo. La delegación visitó Laizhou, una ciudad china con la que se pretendía estrechar relaciones, y también pasó por Shanghái.

El propio Ayuntamiento presentó públicamente el viaje a su regreso como una misión destinada a favorecer las inversiones y los intercambios culturales y comerciales. En enero de 2012, además, el Pleno municipal cifró el coste del desplazamiento en 4.264,69 euros, imputados a gastos de viaje.

El audio: "chinas chiquititas" y una supuesta visita a un prostíbulo

Ha sido El Correo el encargado de publicar la grabación recibida de forma anónima el pasado mes de agosto. En el audio atribuido a Benito Ortiz, el entonces concejal relata a otra persona una supuesta visita a un establecimiento en el que, según su relato, un empresario chino les habría ofrecido la posibilidad de "divertirse".

Ortiz describe cómo fueron conducidos hasta un edificio y explica que las distintas plantas estaban destinadas a diferentes clientes. En un momento de la conversación se refiere a las mujeres que se encontraban en el local como "chinas chiquititas" y asegura que había unas veinte.

El concejal también relata diferentes detalles de la experiencia y llega a afirmar: "A mí me encantó. Me encantó la fiesta". Según su relato, después de la visita habría comentado con Ángel Vega que se encontraban a miles de kilómetros de Laredo y que nadie tenía por qué enterarse de lo ocurrido.

La grabación también menciona al entonces concejal Ramón Arenas. Sin embargo, el propio audio señala que este se marchó al hotel sin llegar a entrar en el establecimiento. Arenas ha confirmado públicamente que no estuvo en el supuesto prostíbulo.

El PSOE de Cantabria cataloga la situación de "repugnante"

La publicación de esta grabación ha convertido un episodio ocurrido hace quince años en un problema político de plena actualidad. El propio Partido Socialista de Cantabria ha declarado que sienten "asco y rechazo más absoluto". Ha sido su portavoz, Ainoa Quiñones, quien ha calificado el audio de "repugnante y asqueroso".

Quiñones ha vinculado el caso, además, al debate sobre la desigualdad, los abusos sexuales y la trata de mujeres.

También Izquierda Unida de Laredo reclamó hace apenas unos días el cese de Benito Ortiz como concejal de Obras y tercer teniente de alcalde. Por su parte, Unidos por Laredo hizo posteriormente lo mismo y registró un escrito para solicitar que fuera apartado de sus delegaciones y de sus responsabilidades ejecutivas.

La veracidad de los hechos

Uno de los elementos centrales de la investigación periodística ha sido determinar si la grabación había sido manipulada. Según la información publicada inicialmente por El Correo, el archivo fue sometido a un peritaje técnico por parte de Lunamic, una empresa especializada en ingeniería de telecomunicaciones, que avaló su autenticidad.

Aun así, determinan que el hecho de que una grabación sea auténtica no significa necesariamente que todo lo que se cuenta en ella haya sucedido exactamente como se relata o que haya sido editado o sacado de contexto.

Esto ha provocado que los diferentes protagonistas den su propia versión de los hechos. Por su parte, el protagonista del audio, Benito Ortiz, ha reconocido la existencia de la grabación y no ha cuestionado su autenticidad. No obstante, ha calificado lo que aparece en el archivo como "una bravuconada", es decir, una historia algo exagerada realizada en un contexto de confianza entre amigos. También aseguró que los gastos personales que hubiera realizado durante el viaje los pagó de su bolsillo.

Por su parte, el exalcalde Ángel Vega ha negado tajantemente haber participado en una visita a prostitutas. Tras conocerse la información, ha afirmado que "todo lo que se cuenta ahí es mentira", aunque sí reconoce que realizó el viaje oficial a China junto a Ortiz y Arenas.

Ramón Arenas también ha negado haber entrado en el prostíbulo y ha señalado que no puede confirmar ni desmentir lo que hicieran los otros dos integrantes de la delegación.

El actual alcalde de Laredo, Miguel González, ha anunciado la expulsión de Benito Ortiz del equipo de Gobierno y su cese de las responsabilidades que desempeñaba, entre ellas las áreas de Vivienda, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Relación con el Mundo de la Mar y Contratación. Ortiz también dejará de formar parte de la Junta de Gobierno Local. Por ahora, Ortiz mantiene su acta de concejal, salvo que decida renunciar a ella. González ha señalado que esa decisión corresponde exclusivamente al edil.

El alcalde ha explicado que se trata de una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar y ha defendido públicamente la trayectoria de Ortiz y su lealtad durante su legislatura. Al mismo tiempo, ha asegurado que debe separar su relación personal con el concejal de su responsabilidad institucional.

González ha recalcado además que su decisión no supone determinar la culpabilidad o inocencia de Ortiz, ya que, según ha explicado, no estuvo presente en los hechos que se relatan en la grabación.