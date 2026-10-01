Aprobado el calendario laboral 2027 en Madrid: cuándo cae la Semana Santa, los festivos y puentes

El calendario laboral de 2027 para la Comunidad de Madrid incluye como festivo el día de San José (19 de marzo) en sustitución del la Fiesta de la Comunidad de Madrid (2 de mayo), que coincide en domingo, mientras que la celebración de la Asunción, que también cae el último día de la semana, se trasladará al lunes 16 de agosto.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el decreto que establece el calendario laboral de 2027, con un total de 14 días festivos, dos de ellos de carácter local, que fijará cada ayuntamiento.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, dichos festivos locales serán el 15 de mayo (sábado, San Isidro Labrador), y el 9 de noviembre (martes, Nuestra Señora de La Almudena).

Además, hay dos festivos que caen en sábado: la Fiesta del Trabajo (1 de mayo) y Navidad (25 de diciembre).

El calendario laboral de la Comunidad de Madrid en 2027: todos los festivos