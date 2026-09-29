Estas son las medidas anunciadas por el Gobierno en el nuevo decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen

El llamado decreto Maricarmen verá la luz tras un acuerdo alcanzado a última hora entre PSOE y Sumar, aunque finalmente será en dos decretos. Uno incluirá medidas de 'máximos' y en otro se incorporarán las propuestas de partidos como Junts. Además, fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que habrá un pleno extraordinario este viernes en el Congreso para tratar de convalidar dichos decretos con la mayor brevedad posible.

Los decretos llegan a raíz del desahucio de Maricarmen la vecina madrileña de 87 años, que podrá volver a casa tras el acuerdo alcanzado entre Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid, y cuando se han cumplido tres noches de acampada en la Puerta del Sol como protesta por la situación de la vivienda que atraviesa nuestro país.

Las medidas del nuevo decreto de vivienda

Estas son las medidas anunciadas por el Gobierno, que tendrán que ser convalidadas este viernes en el pleno extraordinario:

Prórroga de dos años de los contratos de alquiler en vigor que acaban antes del 31 de diciembre de 2028 .

. Prohibición de la compra de fondos buitre hasta 2028.

hasta 2028. Protección contra desahucios para colectivos vulnerables hasta 2030.

para colectivos vulnerables hasta 2030. Regulación de alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones .

. No se podrán subir los contratos por encima del índice de vivienda .

. Bonificaciones fiscales para pequeños propietarios (hasta el 100% si rebajan un 5% el precio).

para pequeños propietarios (hasta el 100% si rebajan un 5% el precio). Deducciones para inquilinos en zonas tensionadas.

para inquilinos en zonas tensionadas. Activación del mecanismo Tu Casa para la financiación de préstamos a la primera vivienda para aquellas familias que quieren salir del mercado del alquiler y que no pueden acceder una hipoteca porque no han podido ahorrar.

para aquellas familias que quieren salir del mercado del alquiler y que no pueden acceder una hipoteca porque no han podido ahorrar. Rebaja del IVA para las para las viviendas de promoción pública y protegida.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido la encargada de presentarlas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien no ha ocultado la complejidad del acuerdo alcanzado y ha lamentado que lo hayan hecho en las circunstancias de lo que ha calificado como "un fracaso colectivo" por el desahucio de Maricarmen.

La renovación automática de alquileres, en el otro decreto

Además, en el otro decreto irá incluida la renovación automática de los alquileres, que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario. Una indemnización que los sindicatos de inquilinas habían propuesto que llegara al mes por año de residencia en la vivienda alquilada.

El Ministerio de Vivienda se había negado a incluir esta medida en su decreto, alegando que el PNV y Junts nunca lo apoyarían, pero también por considerar que no pueden calibrar su alcance, al no haber podido realizar informes. Fuentes socialistas se han quejado en las últimas horas de que Sumar incluyera este "elemento de última hora" que "desmontaba todo el trabajo de meses", por lo que finalmente los socios han acordado aprobar dos decretos.

Respecto a la regulación del alquiler de habitaciones, ésta no se aplicaría en Cataluña, donde tienen su propia regulación por el Código Civil, con el fin de atraer a Junts al acuerdo, según las fuentes.