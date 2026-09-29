Latorre, sobre el acuerdo con Maricarmen y su trascendencia: "Nada ha cambiado en Sol, porque siempre fue algo circunstancial"

Si el caso de Maricarmen es el ha detonado esta protesta, habrá que hablar en primer lugar de su desenlace. Esta mujer de 87 años que ahora mismo se encontraba en el Hospital regresa a la que fuera su casa durante décadas. Y lo hace en unas condiciones inmejorables.

¿Gracias a un acuerdo con la empresa que compró el edificio? Bueno, digamos a que se hace cargo de su situación el ayuntamiento de Madrid. Es decir, el contribuyente. Dice hoy El Mundo: Almeida le devuelve su casa a Maricarmen… bueno, bueno… Almeida ni que fuera el casero, el dueño de la finca. Como diría el profesor Rodríguez Braun… aquí quien paga es una vez más: usted señora.

El acuerdo permitirá a María del Carmen regresar a la vivienda con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de los ingresos netos. Servicio de Intermediación del Alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid será el garante del cumplimiento del contrato. Además, el programa incluye para la inquilina una carta de servicios que incluirá una asesoría jurídica, económica, técnica y fiscal que resolverá cuantas cuestiones se planteen durante la vigencia del contrato de alquiler.

Como garantía para los propietarios, el programa de Intermediación ofrece un seguro multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato.

Un caso de enorme repercusión mediática, de gran convulsión social se arregla mediante un arreglo excepcional con el riesgo moral que conlleva la excepcionalidad. Y dicho esto: ha sido el ayuntamiento de Madrid el que ha arreglado la situación de esta señora, pero no creo que nadie en Sol vaya a agradecérselo a Almeida. No se ha trasladado el campamento a la Cibeles en forma de homenaje.

De hecho nada ha cambiado en Sol, porque Maricarmen en realidad siempre fue algo circunstancial, el detonante que necesitaba el activismo para activa para que diera comienzo todo esto. De hecho, el caso de Maricarmen no solo no es representativo del problema de la vivienda que hay en España sino que puede incluso resultar un mal precedente para su resolución.

Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar un mejunje hecho de urgencia que pretende vender como una receta milagro. Pero es que aquí no hay recetas milagro. Estamos ante una crisis de oferta. Hay demasiada demanda de piso para muy pocos pisos disponibles. Para ampliar la oferta desde el Consejo de Ministros se pueden hacer tres cosas: Expropiar, confiscar, dar seguridad a los propietarios o construir.

Los dos primeros verbos se suelen confundir. Para expropiar hay que indemnizar. El Gobierno puede comprar 200mil pisos y gastarse en la operación 40mil millones. Si en su planes está en sus planes convertir España en Nicaragua, puede confiscar las propiedades y no pagar. Entonces el PSOE pasa a llamarse Partido Sandinista Obrero Español y arreglado, aunque cuidado porque la gente suele resistirse a que le quiten lo que es suyo.

¿Construir? Esta es la gran estafa del mandato. ¿Cuántos pisos ha prometido construir? Pero si hubo un momento en que parecía El Pocero… Íbamos a promoción inmobiliaria por día…

Sobre esto también tiene su responsabilidad el PP, ojo, que decidió infligir una derrota parlamentaria al PSOE antes que aprobar una Ley del Suelo con la que estaban de acuerdo sus cargos autonómicos y municipales y que permitía acelerar los proyectos desbrozando el camino de burocracia.

La construcción de vivienda pública ha sido la gran estafa

Y en cuanto a lo de darle más seguridad a los propietarios. Aquí tenemos encima de la mesa el real decreto Maricarmen, que es lo que el Consejo de Ministros aprobará hoy y enviará para su convalidación al Congreso de los Diputados. Ni nacionaliza el mercado de la vivienda, ni es el documento confiscatorio que desearía Podemos. De hecho lo que ya tiene garantizado es que vuelvan a acusar al PSOE de falta de ambición y a Sumar de cómplice de la cobardía del PSOE. Porque no se engañen, esta batalla se libra en la izquierda, porque así lo ha querido la izquierda.

¿Qué dice el decreto? El Gobierno contempla la prohibición de los desahucios para las personas vulnerables hasta 2028, una prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de alquiler o un límite de subida en las actualizaciones de los contratos del 2%. Se incluyen bonificaciones fiscales para caseros e inquilinos o una subida del IVA para los pisos turísticos.

Bien. Así que mayor protección al inquilino. Bien. Como advirtió el banco de España eso desincentiva la oferta y puede acabar provocando subida de precios a medio plazo.

Y dirán… bueno, pues se topan los precios. Ya el FMI ya estudió el tema en Barcelona. Los precios bajaron a corto plazo pero la oferta de anuncios en alquiler también. O sea, que bajan los precios pero también la oferta, así que ya es imposible conseguir un piso del alquiler y hace que el casting sea feroz. Hombre, ya hemos visto en Barcelona a gente visitar pisos de traje y corbata y con el dinero por delante.

Y ahí viene el siguiente problema. La moratoria de los desahucios para vulnerables hasta 2028. ¿Qué es lo que suele hacer un propietario antes de nada? Garantizarse el cumplimiento del contrato con una serie de condiciones y si no con una selección del inquilino. Si se establece un perfil de inquilino contra el que no se podrá ejecutar un contrato, ¿Qué creen que ocurrirá? Sí, lógico, pues que o nadie querrá firmarles un contrato o preferirán otro perfiles.

¿Y entonces qué pasa? ¿Qué nada nos vale? No, que lo que pasa es que una cosa es la performance y otra la legislación. Ojalá todo fuera tan fácil como redactar 65 folios llamarlos de decreto Maricarmen, que Amaia te haga una canción y que el problema desaparezca. 8 años de desidia y 1 semana de demagogia.

Hoy hay piezas demoledoras sobre todo esto en The Guardian o en Politico. Muy bien, pero como aquí no nos acompleja la prensa extranjera yo les recomiendo que lean lo que ha escrito hoy John Müller en ABC. Empieza así:

"Todas las políticas se anuncian por sus intenciones y se juzgan por sus resultados. La vivienda ofrece el ejemplo más acabado de la distancia entre unas y otros durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Se prometió proteger a los vulnerables mediante topes, prórrogas y restricciones crecientes al propietario. El resultado es un mercado más estrecho, en el que jóvenes y hogares pobres encuentran más dificultades para acceder a una vivienda.