Última hora del nuevo decreto sobre vivienda y la acampada en Sol, en directo: el Gobierno negocia contrarreloj
El Gobierno lleva al Consejo de Ministros el nuevo decreto sobre vivienda cuando se cumplen tres noches de acampada en Sol en protesta por la situación tras el desahucio de Maricarmen.
Así es el acuerdo alcanzado con Urbagestión por el que Maricarmen podrá volver a su casa: ocho años de duración y una renta "similar"
Quien es el portavoz de Sindicato de Inquilinas, nieto del exministro y premio Príncipe de Asturias, Aurelio Menéndez
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Sumar envía un nuevo borrador y sigue sin haber acuerdo
Sumar ha enviado al PSOE, su socio en el Gobierno de coalición, una propuesta con un nuevo borrador del decreto de vivienda y advierten de que a esta hora de la mañana todavía no hay acuerdo. Según han indicado fuentes de la formación, las negociaciones han continuado durante toda la noche.
El lunes Sumar envió una propuesta al PSOE que contemplaba, entre otras medidas, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones; la renovación automática de los contratos, tal y como reclama el Sindicato de Inquilinas y, reforzar la protección frente a los desahucios.
León XIV habla sobre Maricarmen: "Tenemos que exigir soluciones a los líderes políticos"
El Papa León XIV ha hecho un llamamiento a exigir a los líderes políticos soluciones ante los problemas de vivienda para evitar que se generen situaciones como la de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada en Madrid y cuyo caso ha llevado a convocar protestas en distintos puntos de España. En un vuelo a Roma procedente de Metz (Francia), donde ha realizado su quinto viaje apostólico, el Pontífice ha ofrecido una rueda de prensa a los periodistas, que le han preguntado su opinión sobre la "especulación inmobiliaria", poniendo de ejemplo a Maricarmen Abascal.
Aunque León XIV ha reconocido no conocer su caso, se ha cuestionado cuál es "el problema en el sistema que permite a una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa". El Papa ha recordado que el problema de la vivienda existe en muchos países a día de hoy, una cuestión que una persona o "la Iglesia misma" no pueden solucionar por sí solas. Por ello, ha animado a pedir una respuesta a las administraciones e identificar "la causa sistémica" del problema, ya que "muchas veces reaccionamos solo al momento de emergencia".
"Creo que ahí hay un desafío grande donde tenemos que, quizás, exigir también a los líderes políticos, a las autoridades, a buscar solución a eso, porque está aumentando evidentemente", ha sostenido. Asimismo, ha considerado que el caso de Maricarmen se trata de un "buen ejemplo" donde "la Iglesia como comunidad" debe buscar "soluciones más justas" para evitar que suceda.
Acampada en aumento: de 600 personas al millar por la noche
A pesar del paso de los días, la lluvia y de ser un día laborable, el número de manifestantes ha ido en aumento. Este lunes por la mañana las estimaciones rondaban las 600 personas, sin embargo, al caer la noche, las personas concentradas superaban el millar de personas. "He tenido que ir a trabajar y hacer mis quehaceres", pero he vuelto, ha comentado una manifestante.
Asimismo, tras una asamblea entre distintas organizaciones sindicales, han decidido que seguirán su acampada, indistintamente del resultado que salga del Consejo de Ministros.
¿Qué esperan en Sol del nuevo decreto?
La decisión que tome el Consejo de Ministros este martes también ha sobrevolado la concentración aunque entre los manifestantes no hay grandes esperanzas de que suponga cambios sustanciales. "No esperamos gran cosa. Sabemos que de alguna forma, lo que salga de ahí no va a servir a los verdaderos intereses de la clase trabajadora", ha expresado David Muller, representante del Sindicato de Vivienda de Tetuán.
No obstante, pase lo que pase este martes, Hannah ha confirmado que las movilizaciones y la acampada "van a continuar" y su propio sindicato va a seguir "presionando".
Momento de tensión a última hora de la noche
La Policía Nacional acordonó la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo madrileño, a última hora de la noche para alejar a los manifestantes del edificio.
Pese al momento de tensión que se vivió, con el paso de los minutos la acampada ha continuado con normalidad y con un ambiente alegre y festivo, marcado por los corros entre manifestantes conversando, cantando o bailando.
Maricarmen podrá volver a casa: "Victoria histórica"
La noticia del acuerdo alcanzado a última hora del lunes entre la representación legal de Maricarmen Abascal, de 87 años, y la empresa Urbagestión ha sido recibida con gran alegría por los manifestantes. "Es una victoria histórica. Es la primera vez que una persona que ha sido desahuciada puede regresar a su casa", ha señalado Hannah, del sindicato de Inquilinas e Inquilinos.
María Díaz, por su parte, ha expresado cierta resignación, puesto que considera que la empresa que compró el inmueble está intentando "lavar su imagen" concediendo "migajas" a la anciana.
Expectación por el decreto y alegría por Maricarmen en la tercera noche de acampada
En la madrileña plaza de la Puerta del Sol esta madrugada del martes alrededor de un millar de manifestantes, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, siguen acampados por tercera noche consecutiva entre la alegría por el acuerdo al que ha llegado la representación de Maricarmen para que vuelva a su casa y la expectación por el real decreto que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros.
La lluvia, que durante buena parte del día ha obligado a refugiarse bajo distintas carpas, ha dado una tregua a última hora de la tarde y ha permitido a los manifestantes seguir con sus reivindicaciones en contra de las políticas de vivienda, al son de bailes regionales como las jotas o las sevillanas. Además, el cese de la lluvia ha hecho que más personas se hayan unido a la acampada, lo que ha elevado el número de asistentes a cerca de mil.