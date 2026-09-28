Así es el acuerdo alcanzado con Urbagestión por el que Maricarmen podrá volver a su casa: ocho años de duración y una renta "similar"

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada de Retiro, volverá a su casa tras un acuerdo entre su representación legal y la empresa Urbagestión, tras una reunión en los pasillos del hospital Gregorio Marañón entre Urbagestión, su abogada, Beatriz Duro, y un primo de la mujer, que ha durado casi cuatro horas y media.

Así concluye un litigio iniciado hace seis años y que tuvo su punto de inflexión el miércoles con el desahucio, que aún permanece hospitalizada en el Gregorio Marañón. La reunión se convocó después de que el Ayuntamiento rechazara encajar la solución para Maricarmen en su plan Reviva para no incurrir en una posible "prevaricación" y porque el inmueble no cumplía el requisito de estar libre de hipoteca.

Los detalles del acuerdo

La consejera delegada de EMVS Madrid, Ana de Miguel, ha explicado que será un contrato con arreglo a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de ocho años de duración, que no superará el 30 % de sus ingresos netos, al amparo del programa de intermediación del alquiler municipal.

"El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar al que venía siendo su domicilio con carácter inmediato por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos", ha señalado De Miguel, quien ha agradecido a la propiedad su disposición a ofrecer una renta "muy por debajo del precio de mercado".

La responsable de la EMVS no ha precisado la cantidad exacta porque Maricarmen todavía debe presentar documentación para calcularla, aunque ha asegurado que se mantendrá dentro de los márgenes establecidos por los equipos de la empresa municipal.

Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha indicado que la renta será aproximadamente similar a la que la mujer venía abonando antes del lanzamiento. El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y no incluirá "ninguna particularidad especial".

"No ha habido grandes discrepancias, pero no deja de ser una negociación en la que hay que revisar más de 20 cláusulas y ver puntos y comas. Éramos muchos juristas en la mesa y siempre es complicado, pero finalmente hemos alcanzado un acuerdo muy satisfactorio", ha explicado.

Maricarmen no ha podido participar en la reunión debido a que continúa hospitalizada, por lo que la defensa deberá comunicarle ahora las condiciones pactadas para que tome una decisión y, en su caso, firme el contrato. La intención es agilizar los trámites para que, si acepta el acuerdo, pueda regresar directamente a la vivienda cuando reciba el alta hospitalaria.

Numerosas ciudades salen a las calles como protesta por la crisis de vivienda

El desahucio de Maricarmen ha desatado una ola de indignación por toda España. En Madrid, cientos de personas llevan acampadas en la Puerta del Sol desde el sábado por la noche, después de la manifestación convocada para exigir al Gobierno que tome medidas para paliar la crisis de vivienda.

En ciudades como Málaga, Sevilla, Cádiz o Valencia miles de personas han salido a las calles a manifestarse por este mismo problema, mientras que en Barcelona, la avenida Diagonal ha sido cortada por los manifestantes, aprovechando la presencia de Pedro Sánchez en la ciudad condal, donde ha participado en varios actos durante el día.

En este sentido, el Ejecutivo ultima el real decreto de vivienda y negocia a contrarreloj los apoyos y las medidas que incluirá para ser aprobado en Consejo de Ministros este martes. Sin embargo, en las últimas horas Junts ha advertido de que el Gobierno "se está alejando del acuerdo" alcanzado en los últimos días y poniendo "en peligro" las soluciones en materia de vivienda con el borrador del real decreto ley del Ministerio de Vivienda que negocia con Sumar.