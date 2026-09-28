Quien es el portavoz de Sindicato de Inquilinas, nieto del exministro y premio Príncipe de Asturias, Aurelio Menéndez

Continúa la acampada en la Puerta del Sol, con el caso de Maricarmen como timón de un barco que navega en contra de los fondos buitre y de la falta de gestión por parte del Gobierno. Una de las caras conocidas es la de Fernando de los Santos, que, acompañado de otros nombres como Alicia del Río o Valeria Racu, está liderando el movimiento en Sol.

Quien es Fernando de los Santos Menéndez

El portavoz del Sindicato de Inquilinas: "La lucha va a seguir salga o no el decreto"

Fernando de los Santos Menéndez se ha convertido en una de las voces visibles del Sindicato de Inquilinas de Madrid durante la acampada instalada en la Puerta del Sol para reclamar cambios en las políticas de vivienda.

Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, su trayectoria académica y su vinculación con el movimiento por el derecho a la vivienda confluyen ahora en su papel como portavoz de la organización. Además, desde mayo ejerce como vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho.

De los Santos comenzó a militar en el Sindicato de Inquilinas de Madrid en 2023, como publica la biografía del Foro Social Más Allá del Crecimiento. Actualmente coordina la asamblea del Nodo Latina y participa en la Comisión de Organización y Extensión del sindicato.

Su trabajo académico se ha centrado, entre otras cuestiones, en la justicia distributiva en la educación, la igualdad de oportunidades, la legitimidad de los jueces y los derechos. Es autor del libro Una visión pluralista de la justicia en la educación, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Nieto de Aurelio Menéndez, exministro y premio Príncipe de Asturias

Fernando de los Santos Menéndez comparte además apellido con una de las figuras más destacadas del Derecho español del siglo XX: su abuelo Aurelio Menéndez Menéndez, exministro de Educación y Ciencia y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1994.

Aurelio Menéndez nació en Gijón en 1927 y falleció en Madrid en 2018. Fue catedrático de Derecho Mercantil en varias universidades españolas, entre ellas la Universidad Autónoma de Madrid, y está considerado uno de los grandes especialistas españoles en esta disciplina. También fue magistrado del Tribunal Constitucional y consejero de Estado.

En 1994 recibió el entonces denominado Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El jurado reconoció su trayectoria universitaria y su condición de "maestro del Derecho Mercantil y de la Economía", además de su labor de servicio público. La Fundación Princesa de Asturias destaca asimismo que fue tutor del actual rey Felipe VI durante sus estudios de Derecho.

Su paso por la política se produjo durante la Transición. Fue ministro de Educación y Ciencia en el Gobierno de Adolfo Suárez entre 1976 y 1977 y, posteriormente, fundó junto al también jurista Rodrigo Uría González el despacho Uría Menéndez.

En 2011, Juan Carlos I le concedió el título de marqués de Ibias en reconocimiento a su trayectoria en la docencia universitaria y las ciencias jurídicas.

Así, el portavoz que actualmente reclama en las calles un cambio en el modelo de vivienda procede también de una familia estrechamente vinculada al mundo jurídico y universitario español, aunque su trayectoria profesional se ha desarrollado en torno a otro ámbito como la defensa de la vivienda.