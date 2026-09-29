Alerta por lluvias extremas en Cataluña: la Generalitat activa el Es-Alert en varias comarcas y Renfe interrumpe la circulación de trenes

Protección Civil de la Generalitat ha enviado este martes un Es-Alert a los teléfonos móviles de las comarcas del Alt Penedès, Anoia y Baix Llobregat debido al riesgo existente de inundaciones por lluvias torrenciales en las próximas tres horas.

La Generalitat ha enviado el mensaje alrededor de las 10:00 horas a los móviles de los ciudadanos afectados solicitando a la ciudadanía no salir al exterior, no ir a buscar el coche ni bajar a subterráneos.

"No salga al exterior, no vaya a buscar el coche ni baje a sótanos. Si está en riesgo, llame al 112", han apuntado desde Protección Civil en un mensaje en 'X'.

La AEMET advierte de lluvias torrenciales

Cataluña ha activado este martes la alerta roja por lluvias torrenciales que podrán superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas de tres a seis horas.

El aviso permanecerá activo entre las 06:00 y las 11:59 horas de este martes en el litoral y prelitoral de Barcelona, donde se prevén hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas, una cantidad que, según la Agencia de Meteorología (AEMET), podría superarse en un intervalo de entre tres y seis horas y afectar a las comarcas colindantes. Por ello, el organismo público ha pedido a la población que siga la instrucciones de Protección Civil.

Renfe suprime sus servicios en Barcelona

Dadas las condiciones meteorológicas, Renfe ha suprimido los trenes de alta velocidad y media distancia previstos entre las 09:00 y las 11:00 horas de este martes debido al episodio de lluvias previsto en Cataluña.

Renfe ha informado de que los trenes de media distancia suspendidos son uno que debía salir a las 09:15 horas de la Estación de Francia de Barcelona con dirección a Valencia y otro con salida inicialmente a las 08:45 horas de la misma estación hacia Zaragoza.

Por otro lado, los trenes de alta velocidad también han visto afectada su circulación, puesto que las salidas no se producirán hasta las 11:00 horas, aunque el servicio está sujeto a unas condiciones meteorológicas óptimas.

Renfe ha informado de que ya ha activado los cambios y devoluciones sin coste para los viajeros afectados, a los que pide que se informen sobre las afectaciones a través de los canales habituales.