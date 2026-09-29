Almeida exige que se levante "de inmediato" la acampada en la Puerta del Sol y señala al Gobierno: "Que vayan a Moncloa"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ofrecido una rueda de prensa ante los medios de comunicación donde ha exigido al Delegado del Gobierno, Francisco Martín, que la acampada de la Puerta del Sol sea levantada "de inmediato".

"Si tuviéramos un delegado del Gobierno que cumpliera la ley y no que permitiera que la ley no se cumpla, sería levantada de inmediato esa acampada, que es lo que debe hacer y es a lo que nosotros vamos a insistir de forma permanente", ha explicado.

A preguntas de los periodistas, el alcalde ha asegurado que "no es legítimo" que la acampada y las protestas cambien "la forma de convivencia" de los ciudadanos, así como ha señalado las imágenes que se vivieron ayer en el centro de Madrid.

"¿Por qué las tiendas de campaña valen en Sol y no en Ferraz?", se ha preguntado el alcalde desde el Palacio de Cibeles, afirmando que si la acampada se trasladara ante la sede del PSOE, estas sería levantada de inmediato.

Por ello, el Alcalde ha solicitado que se desaloje la Puerta del Sol y, en caso de que el Real Decreto de vivienda que se vota hoy no salga adelante, que la protesta sea trasladada a la sede del Gobierno de Pedro Sánchez.

El alcalde señala a la Moncloa

Durante los últimos días, Madrid ha sufrido numerosos actos de vandalismo que han alterado el orden público. Así lo ha expresado el alcalde, que ha calificado de "lamentables" las imágenes de personas intentando subir las ventadas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. "La acampada de Sol debe ser levantada de inmediato y así lo debe hacer el delegado del Gobierno. Ayer vimos imágenes lamentables de gente intentando trepar por las ventanas de la Real Casa de Correos y haciendo pintadas", ha remarcado Almeida.

Por ello, el regidor ha apuntado a la Moncloa. "Si están esperando el Real Decreto de hoy y si el Real Decreto de hoy no les satisface, lo que tienen que hacer es ir a buscar a un responsable de ese Real Decreto, que vive en la Moncloa, que verán lo que va a tardar la Policía Nacional en desalojarles", ha declarado.

"Lo que vale para el Palacio de la Moncloa no vale para la puerta del Sol", ha lamentado, para añadir que "los españoles son iguales ante la ley y se les tiene que tratar de la misma manera".

"No se nos puede discriminar sencillamente porque pensemos de manera distinta y es lo que está haciendo el delegado de Gobierno en estos momentos", ha condenado.

Almeida saca pecho del acuerdo por Maricarmen

La exigencia de Almeida llega después de que el Ayuntamiento de Madrid haya llegado a un acuerdo para el regreso de Maricarmen, la vecina de 87 años que fue desahuciada la semana pasada.

El alcalde ha reivindicado esta mañana que el Ayuntamiento "siempre está en la solución" tras el acuerdo alcanzado este lunes entre la propiedad de la vivienda y los representantes de Maricarmen.

Todo gracias al acercamiento de posturas de ambas partes, que han posibilitado que el acuerdo salga adelante. Es por ello que Almeida ha agradecido la predisposición que ha existido desde el primer momento.

"Frente a todos aquellos que generan problemas, que prefieren las trabas a las soluciones, el Ayuntamiento de Madrid siempre va a estar en la solución", ha subrayado.