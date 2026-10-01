Latorre, sobre el decreto de vivienda: "Una salva propagandística contra los pilares de la seguridad jurídica"

Uno ya se acerca al BOE como si fuera un Tedax… a ver qué sorpresa se encuentra

Bueno, es que fíjense ayer… se lo contamos en directo… cuando en pleno programa revisando el decreto sobre la vivienda del Gobierno nos topamos con este pasaje inmortal: "Mari Carmen Abascal no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna".

Vamos este es uno de los relatos de ciencia ficción más disparatados que se habrá escrito jamás en un documento oficial. Hombre, ya es dudoso que se tenga que utilizar el BOE para evacuar propaganda burda del PSOE o para que nos cuente un cuento David Uclés. Pero si es que encima es algo tan falso, resulta además insultante para el ciudadano.

Desde 1956 disfrutando de una renta casi regalada gracias a una ley de la dictadura y si su desahucio fue legal después de que heredase el privilegio de su padre primero y de su madre después es por una ley socialista, la ley de arrendamientos urbanos. Que ojo… bien está… pero que no cuenten mentiras.

Como les digo hay gran expectación para conocer que sorpresa encierra hoy esa contenedor de los prodigios en que se ha convertido el BOE. Lo que dicen es que llevará un decreto efímero, fugaz, de una vida tan corta como la flor de la dama de noche, que florece una sola noche y se marchita al amanecer.

Solo que esta es un flor pestilente. Porque es un decreto que atenta contra preceptos del estado de derecho que es difícil de resumir.

En qué consiste, transcurridos cinco años de vida del contrato se prorroga obligatoriamente por bloques sucesivos de otros 5 años, sin límite en el número de prórrogas. Y si el arrendatario quiere romperlo tiene hacer frente a un indemnización descomunal, porque tiene que pagar 12 mensualidad al inquilino. Es tan difícil evitar esa penalización que de facto es como si le expropiaran el piso y le pagaran la indemnización en plazos mensuales.

Pero esperen… que la reforma ES RETROACTIVA: El nuevo régimen se aplica a los CONTRATOS VIGENTES, respecto de vencimientos futuros.

Es como poner una carga explosivo en los pilares de la seguridad jurídica del sistema. Así de simple.

Hombre… no exagere… si esta es una salva propagandística. Si no se va a aprobar. Si es un juguete que le han dado a Sumar. Si es un brindis al sol… a la puerta del sol… bien bien bien… pero oigan… aunque sea por una horas… en cuanto se publique en el BOE, esa legislación entrará en vigor. Aunque sea por una horas, el derecho de propiedad, el equilibrio contractual, el concepto de vencimiento contractual… quedará puestos en suspenso en España.

Y aunque lo diga sin creérselo, y aunque sepa que el Congreso se lo va a tumbar y aunque sea puro fingimiento ya hemos oído a un presidente del Gobierno celebrar semejante aberración legislativa y animar a los grupos a perpetuarla

Esto se votará mañana en el Congreso, aunque los esfuerzos del Gobierno… bueno… de la parte socialista del Gobierno, que es la que tiene capacidad negociadora, se vuelcan en el Decreto de verdad, del que ayer ya les ofrecimos las líneas generales y en cuya exposición de motivos brilla como el sol ese párrafo inmortal de la literatura de ficción que encabezaba esta portada.

Uno de lo problemas de este decreto es su ambigüedad porque esta llena de conceptos indefinidos que solo favorecen la arbitrariedad y por tanto la inseguridad juridica. Qué es un fondo buitre; la definición es muy vaga. Hay más vaguedades… maximización de rentabilidad mediante desproporción; alternativa habitacional adecuada, actividad especulativa; valor de tasación de mercado; precio claramente inferior…

Lo fundamental es que carga sobre el propietario y en última instancia en las Comunidades Autónomas la solución al problema de los desahucios y probablemente servirá para desincentivar la salida al mercado del alquiler de viviendas. Se nutrirá muy probablemente el mercado de la compra-venta. Pero ya sabemos que lo importante de estas medidas no son los resultados sino las supuestas (aparentes) intenciones, así que ha comenzado la coacción sobre los grupos parlamentarios para su aprobación.

El PP ya ha anunciado que votará no. Lo decía Alberto Núñez Feijóo.

Así que el Gobierno vuelve a depender de dos partidos conservadores, como son Junts y PNV, que hasta ahora se encontrarán sondeando qué es lo que opinan sus bases. Cuesta creer que vayan a bendecir una iniciativa semejante. Pero a saber.

Escuchaban ustedes a Miriam Nogueras y Maribel Vaquero no decir nada. Porque hablar de negociación es decir nada. Lo que puede negociar el PNV es nada excepto la tramitación del decreto mediante proyecto de ley. Porque un decreto son lentejas.

No puedes enmendar ni quedar con una parte. Si el PNV está como está… aterrado ante la emergencia de Bildu, es en parte por esto. Porque ha conseguido enajenar a toda su base haciéndose rehén de las políticas del PSOE. Y respecto de Junts… cuesta imaginar las razones por las que podría votar este decreto. De hecho la más verosímil es la pulsión suicida, porque es la forma más eficaz de que Silvia Orriols los arrase.

Lo que es indudable es que el Gobierno está otra vez en vilo con una votación que puede representar una sonora derrota. Si eso ocurre la estrategia está clara, que es desplazar la responsabilidad al Parlamento. Decir que el problema es un Congreso insensible a las grandes cuestiones sociales. De manera que la protesta desvíe su mirada del Gobierno a los partidos y si ya de paso se muda a Génova pues bien está.

Ahora vamos a Sol… a ver cómo amanece por allí… no tengan duda de que la duplicación de los decretos solo tiene como objetivo el engañar a los que protestan, porque la que es su reivindicación estrella irá contenida en el decreto desechable que es aquel que hoy publicará el BOE y que tiene la vida útil de una cerilla.