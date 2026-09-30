El decreto que renovará automáticamente los alquileres obliga a los caseros a pagar hasta 12 mensualidades a los inquilinos si no prorrogan el contrato

Los detalles de los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros van saliendo a la luz. Si desde primera hora de este miércoles se conocía la totalidad del primer decreto, con diez medidas clave que destaca el Gobierno, el texto del segundo decreto también comienza a asomar.

El segundo decreto tiene que ver con la renovación automática de alquileres y no se publicará en el BOE hasta este jueves, un día antes de que se produzca la votación en el Congreso de los Diputados para su posible convalidación.

No obstante, el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha adelantado una cuestión que generará debate a la hora de renovar los contratos. Bustinduy ha avanzado que la renovación automática de los contratos supone la obligación para los caseros de indemnizar al inquilino si se rompe el contrato: serán al menos 12 mensualidades las que deberá abonar el propietario al arrendatario.

Esta indemnización se deberá producir, según el texto del decreto, si no hay una causa justificada para no renovar el contrato. Así, si el casero acredita debidamente que necesita la vivienda, no debe haber indemnización de ningún tipo.

El retraso del segundo decreto: tiene muy difícil su aprobación en el Congreso

Este segundo texto, al contrario que el primero, tiene más difícil ver su aprobación en el Congreso, puesto que no recoge las iniciativas de grupos como Junts, que todavía debe pronunciarse sobre su sentido del voto en este decreto.

Según ha detallado el ministro Bustinduy, este decreto no se ha publicado ya "por una cuestión de técnica legislativa", pues considera que "lleva tiempo armar estas cosas y asegurarse de que está todo perfecto".

En este sentido, defiende que no es cierto que un decreto sea “de mínimos” y el otro “más blando”, sino que son “ambiciosos” con demandas esenciales de los movimientos sociales acerca de la vivienda.

Aunque no esté ya en el BOE, fuentes del Congreso aseguran que el Gobierno sí ha enviado a los grupos los dos decretos para cumplir con ese precepto reglamentario de las 48 horas de antelación para examinar lo que se va a votar.

Así las cosas, el Pleno del Congreso se convocará para las 11:00 horas de este viernes. Y como el Gobierno ha querido acelerar esa votación renunciando al plazo de 30 días del que disponía, la prórroga automática de alquileres corre el riesgo de no entrar en vigor ni un día al retrasarse su publicación, a la vista de que hay una mayoría de PP, Vox y Junts que ya ha anunciado su voto contra. Todo apunta pues que la derogación del segundo decreto ley podría producirse el mismo día en el que debía empezar a estar vigente.