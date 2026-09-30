Latorre, sobre la política de vivienda del Gobierno: "Ocho años de desidia y una semana de demagogia"

8 años de desidia y una semana de demagogia. Este es el resumen de la política de vivienda de todo un mandato, que tuvo uno de sus momentos culminante en el Consejo de Ministros de ayer.

Esta es la seguridad jurídica de un país donde la ministra de Vivienda comparece ante los periodista sin siquiera conocer el texto o los textos definitivos de los decretos. Anoche aún no estaban escritos, con lo que se confirma que lo importante no es qué medidas contemplan sino poder decir que se ha aprobado un decreto y poder llamarlo Maricarmen.

Al final se dice que habrá dos decretos, que es una forma muy poco ortodoxa de legislar. Pero si algo ha demostrado este mandato es que los procedimientos no importan nada. Se utiliza la vía urgencia para las cuestiones más ordinarias, se utilizan la vía de la proposición de ley para saltar los trámites preceptivos, se embuten todo tipo de medidas en decretos cerrados para extorsionar a los grupos parlamentarios y cuando el Gobierno no consigue ni ponerse de acuerdo consigo mismo opta por la bipolaridad legislativa. Desdobla su personalidad y publica dos decretos.

Uno para que Sumar juegue un ratito con él y el otro por ver si consigue aprobárselo una mayoría transideológica y así poder fingir que es un gobierno funcional y que efectivamente cuenta con la confianza de la Cámara.

Cacao es una buena definición, sí para esta forma de legislar. Por otro lado esa última versión del decreto que anhela la ministra de Vivienda no habrá sido la última porque como les digo anoche el decreto aún no estaba escrito. El decreto o los decretos.

Lo cierto es que la ministra de Vivienda es una mujer capaz y además cordial a la que toca hacer algunos papelones verdaderamente inenarrables, como el de ayer tras el Consejo de Ministros. Ella fue el blanco de Sumar desde el comienzo de la legislatura, la ministra con la que los Yolanda Díaz iban a demostrar que ellos no son el PSOE ni su apéndice, como denuncia Podemos. Desde el primer día legislatura la atacaron por la declaraciones más razonables, como aquella en la que dijo que era necesario proteger a los pequeños propietarios.

¿Es este su decreto? Es evidente que no lo es porque no lo conoce. Ha tenido que comparecer con unos textos por escribir e improvisados con urgencia. Es lo que tiene sustituir la legislación por la propaganda.

Qué se puede adivinar de lo que se ha dicho allí, de lo que se ha escrito aquí y de lo que se dice que llegará al Congreso… Que hay dos decretos. Ha tenido mucha gracia el búho Juan Soto Ivars: Enhorabuena, esperábamos un decreto Maricarmen pero han salido gemelos.

Lo que ocurre es que uno de ellos es inviable. Ambos son textos intervencionistas que apuestan poner toda la carga sobre el casero y castigar a los propietarios. Pero uno de ellos es un puro brindis al Sol, nunca mejor dicho, porque contempla la medida más radical, aquella que enajenarían por completo a grupos como Junts y el PNV. Hablamos de la renovación automática de los alquileres. Miren, por si la confusión de la ministra de Vivienda no fuera lo suficientemente desconcertante…

… el puñado de ministros de Sumar decidieron contraprogramar su rueda de prensa con un acto paralelo en el Ministerio de Trabajo. Allí el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy presentaba este singular decreto. Singular en sentido estricto, porque cuenta con una sola medida.

Esto se lleva al Congreso como salva propagandística y como un justificante de Sumar ante la calle y ante Podemos. El Congreso lo tumbará y Sumar podrá decir que por él no ha quedado. Dice hoy La Razón en su portada que "PSOE y Sumar engañan a los acampados en Sol con los decretos de vivienda".

Este es el engaño, claro. Un decreto señuelo, una iniciativa caduca, sin esperanza de vida y que permite decir que se han atrevido a aprobar la medida estrella de la acampada de Sol, solo que… figense, qué malos son los grupos de la derecha… que se lo tumban en el Congreso…

Los de Podemos dicen que ellos no se tragan este engaño.

Estaba yo pensando mientras las oía que Ione Belarra fue ministra del Reino de España. Ah, e Irene Montero también. Sí, sí, ambas fueron ministras del Gobierno del Reino de España. Bien… este decreto será tumbado el viernes, ese día consumirá su vida útil, ahora fíjense la seguridad jurídica de este país, que este decreto que se sabe inviable entrará en vigor, es decir, será incorporado a la arquitectura jurídica de este país en cuanto sea publicado en el BOE. Desde esta mañana, suponemos, hasta el viernes estará en vigor. Esta es la seguridad jurídica de España.

¿Y el otro decreto? ¿El de verdad? Bien, es un decreto intervencionista que sin embargo pretende convencer a PNV o Junts, que el viernes volverán a ser fuerzas reaccionarias o mayoría de progreso en función de si se someten o no a este chantaje por la vía de urgencia.

Hay medidas interesantes como bonificaciones a los caseros, ayudas a los inquilinos y préstamos al 0% para la compra de la primera casa pero claro son medidas que van adheridas a otras que desprotegen a los propietarios o que establecen un perfil de vulnerable que más que una protección es un señalamiento, porque ¿Quién va a alquilar a una persona de la que sabes que no podrás ejecutar si contrato si lo incumple?

Si no confiscas si no expropias si no construyes y si encima disuades a los propietarios. ¿Cómo pretendes incrementar la oferta? Sería interesante que algún día nos lo expliquen, si es que sea aclaran….