El audio de Daniel Sancho en el que le pide a su madre 100.000 euros para influir en los jueces

Daniel Sancho asesinó y descuartizó al cirujano colombiano Edwin Arrieta el mes de agosto de 2023 en la isla tailandesa de Koh Phangan. Sancho confesó el crimen a las autoridades y fue detenido e ingresado en la prisión de máxima seguridad de Surat Thani tras su sentencia en 2024.

El caso más mediático en los últimos años se mantiene activo, por mucho que el Tribunal Provincial de Samui le haya condenado a cadena perpetua. Según las informaciones reveladas por la familia de Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo aún aguarda una posible repetición del juicio o reducción de la condena.

Para ello, todavía le queda una última vía judicial ordinaria: recurrir ante el Tribunal Supremo de Tailandia.

Los audios que incriminan a Daniel Sancho en un supuesto "amaño" de su sentencia

El propio Daniel Sancho le hizo saber a su madre mediante una llamada recabada por Okdiario, que ha publicado hoy mismo, que la última posibilidad que tenían era explotar todas las vías judiciales posibles, donde su progenitora, Silvia Bronchalo, jugaría un papel fundamental.

Según el audio, Sancho le pregunta a su madre si tiene dinero, a lo que ella le responde que tiene "100.000 euros", pero que es difícil moverlo a Tailandia "porque fiscalmente no se puede". Él le explica que lo ideal sería que ella se trasladara al país asiático ese mismo lunes y que, si se cumple lo que él tiene en mente, "para el 15 de noviembre (de 2025)" estaría fuera.

Silvia Bronchalo le cuestiona si esto es para una fianza o para algo que traspasa los límites de la legalidad y él le responde: "No me dan la fianza a menos que sea de esta manera, mamá, pero lo bueno es que es una tierra".

Respecto a esto, ella le explica que no puede comprar una tierra en Tailandia si el 51% de ese terreno no pertenece a una persona tailandesa. Él le revela que esa persona es una tal Alice, que les va a ayudar y que "esto va ser un proceso de cuatro años hasta el Tribunal Supremo", y es entonces cuando estará fuera.

Ella le recalca que quiere estar segura de si lo que pretenden hacer "no es algo ilegal y que les pueda perjudicar a todos". Él le confirma que no es nada ilegal, que simplemente "es comprar una tierra". Ahí es cuando le vuelve a insistir en que es fundamental que esté en Tailandia el lunes para explicarle "de tú a tú" todo lo relativo a la compra.

Él le añade que "la persona a la que vamos a comprar la tierra es la que va a susurrar en el oído de 'X' personas para que esto ocurra". Ella le pregunta: ¿Y quién es esta persona, Dani?", a lo que él le responde que no se lo puede decir por aquí pero "es lo más alto que se puede llegar para que el caso pase a manos de quien tiene que pasar".

"Hemos intentado ganar por las buenas, ahora toca ganar por las malas"

La madre de Daniel Sancho se mantiene dubitativa durante toda la llamada de teléfono e incluso le plantea la duda de por qué no se ha recurrido a esto antes. "Porque parecía que íbamos a ganar sin tener que hacer nada, pero me han jodido", explica el preso.

Sancho termina la conversación añadiendo que "hemos intentado ganar por las buenas, ahora toca ganar por las malas".