El Sindicato de Inquilinas propone la convocatoria de una huelga general por la vivienda: "La acampada no basta"

Las manifestaciones en la Puerta del Sol han sido la imagen principal de los últimos días. Miles de personas han acampado en el centro de Madrid en protesta por las dificultades que existen en materia de vivienda.

El desahucio de Maricarmen fue la gota que colmó el vaso a varios años donde las políticas han olvidado la gestión de la vivienda, siendo este uno de los principales problemas de los españoles.

Sin embargo, las movilizaciones, que se han trasladado a diferentes puntos del país, parecen ser solo el principio. A pesar de que el Gobierno ha llevado al Congreso dos decretos que pretender solucionar el problema, desde el sindicato consideran que no es suficiente.

Independientemente del resultado de la votación, la organización ha convocado una huelga general para este sábado 3 de octubre exigiendo respuestas inmediatas. El sindicato ha hecho un llamamiento para que la convocatoria se extienda a todo el país.

Una manifestación dividida en cuatro

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas y los distintos colectivos sociales serán los encargados de dirigir la manifestación que comenzará este sábado a partir de las 12:00 horas.

La protesta dará comienzo desde cuatro puntos diferentes de la ciudad, para terminar confluyendo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de Madrid. No obstante, todos los acampados de Madrid partirán desde la estatua del Oso y el Madroño hasta llegar al punto final.

El sindicato presiona frente a las puertas del Congreso

Más allá de las movilizaciones de este sábado, que tendrán lugar 24 horas después de la votación en el Congreso, el sindicato se ha acercado hasta la Cámara Baja para continuar protestando ante la posibilidad de que no sean aprobados los dos decretos de vivienda.

El objetivo de los manifestantes es estar pendientes de todo lo que suceda, lo que ha obligado a la Policía Nacional a aumentar la seguridad y desplegar vallas en el acceso al Congreso.

Tal y como explican, ante el posible rechazo, aseguran que es necesario "seguir organizando el descontento". "No vamos a parar, solo hay un camino", han indicado, defendiendo la convocatoria de la huelga general. "Los diputados nos están traicionando", han concluido.

Se extienden las protestas frente a la sede de Junts

Ante la posibilidad de que Junts se niegue a votar a favor de las medidas, el Sindicat de Llogateres ha convocado una concentración de protesta ante la sede de Junts en Barcelona para seguir desde allí el debate en el Congreso de los Diputados.

La entidad de defensa del derecho a la vivienda ha llamado a la ciudadanía a acudir a esta cita para presionar a Junts. "Que nos lo digan en la cara", asegura en el mensaje en la red social X con el que ha convocado la concentración.