Máxima tensión en el Congreso de los Diputados: 600 antidisturbios blindarán la zona por la protesta por la vivienda

El Congreso de los Diputados decidirá mañana el futuro de la vivienda en España. Los dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros se deberán ratificar en la Cámara Baja, con la previsión de que el primero de ellos, enfocado a bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, sí sea aprobado a pesar de la duda de Junts.

Por otro lado, es más que probable que el segundo decreto, el cual incluye la renovación automática de los contratos de alquiler, no salga adelante, tras la negativa de la mayoría de partidos.

Mientras, se espera tensión en las inmediaciones del Congreso, donde se celebrará una nueva manifestación en protesta por la vivienda, seis días después de que iniciase la acampada en la Puerta del Sol, sin fecha de finalización prevista.

600 antidisturbios para frenar a los manifestantes

La Policía Nacional ya prepara un amplio dispositivo de seguridad ante la protesta por la vivienda. El Ministerio del Interior desplegará cerca de 600 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) ante la posibilidad de que los participantes de la acampada de la Puerta del Sol intenten rodear la Cámara Baja coincidiendo con la votación de los decretos de vivienda.

El dispositivo estará formado por 12 grupos operativos de la UIP de Madrid y tendrá como objetivo principal garantizar el perímetro de seguridad del Congreso y mantener despejados sus accesos durante el pleno extraordinario. Según la información trasladada a Interior, existe la previsión de que los acampados se desplacen desde Sol hasta el Congreso.

El dispositivo comenzará a funcionar sobre las 10:00 horas del viernes, cuando están previstas restricciones de movilidad en los accesos al Palacio de las Cortes. También se contemplan cortes de tráfico en las calles próximas al Congreso en función de la evolución de la protesta.

El Sindicato de Inquilinas considera esta jornada uno de los momentos centrales de sus movilizaciones. Desde el colectivo han defendido que la movilización continuará independientemente del resultado de la votación. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, aseguró que la acampada continuaría "con acciones de desobediencia".

El antecedente de 2012

La cercanía entre la Puerta del Sol y el Congreso, apenas 500 metros, es uno de los factores que ha llevado a Interior a preparar el dispositivo especial. El despliegue policial tiene además como antecedente las movilizaciones de 'Rodea el Congreso' de 2012, cuando miles de personas se concentraron en los alrededores de la Cámara. En aquella ocasión se produjeron enfrentamientos entre algunos manifestantes y la Policía, con decenas de heridos y detenidos.

Por el momento, el dispositivo se ha diseñado para responder a la eventual llegada de los manifestantes desde Sol y garantizar el funcionamiento del Congreso durante la jornada de votación. Según transcurra la concentración, el número de agentes podría ampliarse.