El PNV apoyará las ayudas fiscales a la vivienda y votará en contra de la prórroga automática de los alquileres

El PNV ya ha avanzado que votará a favor en el Congreso del decreto de vivienda que incluye bonificaciones fiscales y medidas de protección frente a los desahucios, mientras que votará en contra del texto que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler.

Los dos decretos ya se han publicado en el BOE y se votarán este mismo viernes en el Pleno del Congreso, que tiene que decidir si los convalida o los deroga.

El primero de los decretos incluye un amplio abanico de medidas, como bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios, protección frente a los desahucios o límites a los fondos 'buitre' en la compra de vivienda. Por otro lado, el otro decreto prorroga de manera automática los contratos de alquiler y obliga al casero a indemnizar al inquilino si quiere romper el contrato. Este último parece que no se aprobará por la falta de apoyos parlamentarios.

"Un parche no va a dar solución a un problema que viene de largo"

Sobre el decreto que van a apoyar, la portavoz en el Congreso del Partido Nacionalista Vasco, Maribel Vaquero, ha dicho que su grupo dará un apoyo "crítico" al decreto porque entiende que frena abusos y mejora la situación de los pequeños propietarios "pese a su desastrosa redacción".

Eso sí, ha hecho saber a través de una publicación en X que "no es la solución". "No se arregla en un decreto ley lo que no se ha hecho en ocho años", ha dicho Vaquero. A través de un comunicado, los nacionalistas vascos han dicho encontrar "importantes carencias" en el decreto y consideran que es un "parche que no va a dar solución a un problema que viene de largo".

No obstante, han apostillado que el decreto favorece a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y considera además que se introducen mejoras para el pequeño propietario, que es de quien depende, en gran medida, el mercado del alquiler.

No al otro decreto

Maribel Vaquero también ha aprovechado su publicación en redes sociales para confirmar que su partido votará en contra del otro decreto porque entiende que "penaliza al pequeño propietario".

El partido considera que sería "contraproducente" para el objetivo que dice buscar. De hecho, los nacionalistas entienden que esta propuesta del Gobierno es un "ataque" al pequeño propietario y retraería la oferta de la vivienda de alquiler en el mercado y, por tanto, sería "perjudicial" para la ciudadanía.