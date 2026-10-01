La AEMET sube a rojo el aviso por lluvias en el litoral de Castellón, Valencia y Tarragona esta tarde

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha subido a rojo (peligro extraordinario) a partir de las 18:00 horas el aviso por lluvias en el litoral y en el interior norte de Castellón, en el litoral de Valencia y en el litoral de Tarragona, ante la previsión de que se acumulen 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.

AEMET espera que a partir de las 18:00 horas las precipitaciones puedan acumular 90 litros por metro cuadrado en una hora y 250 litros en doce horas en el litoral y el interior norte de la provincia de Castellón, mientras que en el litoral norte de Valencia se podrían acumular 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

De esta forma, se eleva un umbral de riesgo que inicialmente se había establecido como naranja (peligro importante) a partir de las 14 horas de este jueves para las provincias de Castellón y Valencia y el litoral norte de Alicante por precipitaciones de 50 l/m2 en una hora y hasta 160 en doce horas.

La Generalitat Valenciana manda un Es-Alert por "peligro extraordinario" de lluvias

La Generalitat Valenciana ha enviado a las 10:02 horas de este jueves un Es-Alert ante la situación de "peligro extraordinario" por lluvias desde las 18 horas en el interior norte y el litoral de Castellón y el litoral de Valencia, en el que pide evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y, si aumenta el nivel del agua, subir a plantas superiores.

Zonas en alerta por las fuertes lluvias y tormentas que vienen

Estos chubascos pueden causar inundaciones locales repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el organismo llama a extremar la precaución y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Todo iniciará por áreas del interior este peninsular hacia el levante, siendo precipitaciones localmente muy fuertes en puntos de Castellón, Valencia, litoral norte de Alicante y sur de Tarragona. También en zonas aledañas de Lleida, Teruel y Cuenca. Baleares se podría ver muy afectada a últimas horas de este viernes.

La situación se puede complicar especialmente al final de este mismo jueves y durante la primera mitad de este viernes, pudiéndose acumular hasta 150mmm en menos de 6 horas.

Así, el fin de semana seguirán los avisos, con precipitaciones continuadas a lo largo del sábado y el domingo. Este último día será cuando se produzca inestabilidad térmica y dinámica, lo que supondrá variaciones y cambios en las zonas de mayor impacto, por lo que la AEMET irá actualizando la situación cuando se acerque el momento.