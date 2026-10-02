Última hora de la votación de los dos decretos de vivienda y acampada de Sol, en directo: El Gobierno rechaza retirarlos tras el 'no' de Junts

El Congreso vota este viernes los decretos de vivienda, que previsiblemente no saldrán adelante

El pleno del Congreso votará en la mañana de este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, que previsiblemente serán tumbados con el rechazo de Junts -que no reveló su intención de voto hasta el jueves por la noche-, PP, UPN y Vox.

Los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana no serán convalidados en principio si finalmente Junts vota en contra este viernes, como así decidió anoche su ejecutiva por unanimidad si no se retiraban antes de su votación.

Junts pidió anoche al Gobierno la retirada de ambos RDL, cuestión a la que el Ejecutivo central se ha negado, así como la redacción y aprobación de un nuevo decreto de vivienda que cumpla con sus condiciones.