Última hora de la votación de los dos decretos de vivienda y acampada de Sol, en directo: El Gobierno rechaza retirarlos tras el 'no' de Junts
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, tras la petición de Junts de que retire los dos reales decretos sobre vivienda de la votación, que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás, y subraya que esa formación política se retratará en el Congreso junto al PP y Vox: "O están con la mayoría social o con los especuladores".
Junts tumba los dos decretos y pide su retirada antes de la votación
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El Congreso vota este viernes los decretos de vivienda, que previsiblemente no saldrán adelante
El pleno del Congreso votará en la mañana de este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, que previsiblemente serán tumbados con el rechazo de Junts -que no reveló su intención de voto hasta el jueves por la noche-, PP, UPN y Vox.
Los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana no serán convalidados en principio si finalmente Junts vota en contra este viernes, como así decidió anoche su ejecutiva por unanimidad si no se retiraban antes de su votación.
Junts pidió anoche al Gobierno la retirada de ambos RDL, cuestión a la que el Ejecutivo central se ha negado, así como la redacción y aprobación de un nuevo decreto de vivienda que cumpla con sus condiciones.
Indignación y decepción ante posible caída de los decretos en la sexta noche en Sol
La posible caída de los dos reales decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros ha llenado de indignación, rabia y decepción la madrileña plaza de la Puerta del Sol y parte de la calle Arenal, donde la madrugada de este jueves se vive la sexta noche de acampada, con más de 1.300 tiendas y alrededor de 2.000 personas.
El no de Junts a los dos reales decretos ha llenado la plaza de gritos de rabia como: "PSOE y PP la misma mierda es", "No nos vamos, nos quedamos", "Aquí están los antifascistas", "Ser policía, vergüenza me daría" o "Ayuso dimite, el pueblo no te admite".
De hecho, se ha producido un momento de tensión cuando un grupo de manifestantes se ha aproximado a las vallas que rodean la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este conato ha sido disuelto por otros manifestantes que han hecho retroceder a sus compañeros para evitar altercados.
Óscar Puente sobre la decisión de Junts: "Ahora sí que se han retratado. Pero de verdad"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado esta noche, tras conocer la decisión de Junts per Catalunya de pedir la retirada de los decretos de vivienda o, de lo contrario, votará en contra de los mismos, que "ahora sí que se han retratado. Pero de verdad".
Así lo ha expresado Puente a través de X: "Si no se hubiese troceado el decreto habría cabido la duda de si Junts hubiera llegado a aprobar alguna medida por separado. Así no queda ninguna. Por tanto los que decían “un decreto y que se retraten” una vez más erraron. Ahora sí que se han retratado. Pero de verdad".
"Los que llevan días con la ensoñación de un solo decreto. Los que pretendían responsabilizar al PSOE. ¿Son conscientes ya de cuáles son las limitaciones?", ha añadido.
Pedro Sánchez afirma que no dará un paso atrás en vivienda y Junts se retratará junto a PP y Vox
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado, tras la petición de Junts de que retire los dos reales decretos sobre vivienda, que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás, y subraya que esa formación política se retratará en el Congreso junto al PP y Vox.
Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha salido al paso de esa petición de Junts y ha recalcado que "ha llegado la hora de la verdad".
"PP, Junts y Vox, deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", añade.
El jefe del Ejecutivo afirma que los decretos sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios".
Vivienda niega que los decretos dañen la oferta o las herencias: "Incorpora enervaciones exigidas por Junts"
El Ministerio de Vivienda ha rechazado algunos de los "aspectos planteados por Junts" este jueves para anunciar su voto en contra de los dos decretos sobre vivienda que se votarán este viernes en el Congreso y afirma que "incorporan enervaciones exigidas por Junts en muchas ocasiones".
En un comunicado difundido a última hora de este jueves, el Departamento niega que las medidas planteadas "vaya en detrimento de la oferta de vivienda" porque "se plantean incentivos fiscales para movilizar la vivienda que está retenida y penalizaciones a la vacía o que se dedique a usos no residenciales".
También sostiene que "en ningún caso se pone en peligro la herencia de las familias" y defiende que se trata de un texto "muy claro" en cuanto "al derecho de tanteo y retracto por parte de las personas inquilinas, que solo aplica en caso de compraventas".
Sumar acusa a Junts de "aliarse con la especulación" y advierte: "No hay nada que retirar"
Sumar ha acusado a Junts de "aliarse con la especulación y el fascismo" ante su rechazo a los dos decretos de vivienda que se someterán a votación mañana en el pleno del Congreso.
Ante la petición de Junts de retirar sendos decretos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avisado de que "no hay nada que retirar" y que el Gobierno tiene "muy claro" que su camino es "luchar contra la especulación". "Tiene palabra y respeta los acuerdos", ha aseverado a través de sus redes sociales.
El Gobierno rechaza a Junts y mantiene los decretos sobre vivienda: "Ha llegado la hora de que se retraten"
El Gobierno ha rechazado la propuesta de Junts de retirar los dos decretos sobre vivienda para negociar un nuevo texto, y ha decidido mantenerlos pese a que el partido de Carles Puigdemont ha anunciado que votará en contra --junto al Partido Popular y Vox-- provocando que ambas iniciativas sean rechazadas en la votación que se celebrará mañana en el Congreso.
"Ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores", han trasladado fuentes del Ejecutivo este jueves después de que Junts anunciara su decisión.
En este sentido, han instado a los tres partidos a decidir si están "con las clases medias y trabajadoras o con las élites", y ha destacado el trabajo realizado "durante meses" en sendos decretos "para acomodar la visión de los distintos grupos parlamentarios y construir un consenso que esté a la altura de las demandas y las necesidades de la ciudadanía".
El Gobierno acuerda no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda
El Gobierno ha decidido no retirar ninguno de los dos decretos sobre vivienda que se van a votar este viernes en el Congreso después de que Junts le hubiese pedido esa retirada o, de lo contrario, votará en contra de los mismos y no serán convalidados.
Fuentes del Ejecutivo han señalado que eso es lo que ha acordado el Gobierno de coalición después de ese ultimátum dado por la ejecutiva de Junts.
Junts pide al Gobierno retirar los decretos de vivienda y votará en contra si no lo hace
Junts per Catalunya pedirá al Gobierno retirar los dos decretos de vivienda antes de su votación este viernes por la mañana en el Congreso y, si el ejecutivo central no lo hace, votará en contra de los dos, abocándolos al fracaso.
Esta es la decisión que ha tomado "por unanimidad" la ejecutiva de Junts, reunida este jueves de forma telemática desde las 21.00 horas para fijar su posición, según ha informado el partido en un comunicado en el que piden al Gobierno redactar y aprobar un nuevo decreto de vivienda que cumpla con sus condiciones.
Aunque el comunicado no precisa el sentido del voto del grupo que lidera Miriam Nogueras, fuentes de la dirección de Junts sí concretan que, si el ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene los dos decretos, sus diputados votarán en contra.
Ayuso cree que Junts está "tomando el pelo" con su 'no' a los decretos de vivienda y que el PSOE ya lo sabía: "Es juego de trileros"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este jueves que Junts está "tomando el pelo" a los ciudadanos con su 'no' a los decretos de vivienda, que el PSOE ya conocía, al afirmar que todo se debe a "un juego de trileros".
Así ha reaccionado la dirigente madrileña en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, después de que la Ejecutiva de Junts per Catalunya haya rechazado validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y haya pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".
"¿Con qué impunidad estos señores en un despacho están decidiendo la vida y obra de todos los españoles?", se ha preguntado Díaz Ayuso, quien ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabía desde el principio que esos decretos "no los podía votar Junts" y considera que han hecho "esta barbaridad probablemente para que ellos le digan que no".
Un diputado de Sumar pide que la votación de los decretos de vivienda se haga por llamamiento ante el rechazo de Junts
El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha reclamado que la votación de los decretos de vivienda en el Congreso se haga públicamente por llamamiento ante el rechazo de Junts ha validarlos en el pleno.
La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha pedido este jueves por la noche la retirada de los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".
La secretaría de Estado de Vivienda: "Retirar los decretos significaría retirar derechos a ciudadanos"
La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, ha manifestado, tras conocer la petición al Gobierno de Junts per Catalunya de retirar los dos decretos de vivienda antes de su votación este viernes en el Congreso, que hacerlo significaría retirar los derechos a muchos ciudadanos.
Así lo ha afirmado Iglesias en declaraciones a Radio Nacional de España, en las que ha añadido que cree que de aquí a mañana "Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto".
Moreno cree que si Junts vota 'no' a los decretos de vivienda será "un error garrafal"
El conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, ha afirmado que si Junts este viernes vota 'no' en el Congreso a los decretos de vivienda del Gobierno será "un error garrafal", en reacción al rechazo de Junts a estos textos y su petición de retirada y de que se elabore uno nuevo.
En una entrevista de 3Cat de este jueves por la noche, recogida por Europa Press, ha definido de "sorprendente" el comunicado de Junts y llama a esperar a ver qué pasa finalmente este viernes, ya que cree que el documento tampoco es claro con respecto a su posición, dice.
Junts rechaza los decretos de vivienda del Gobierno y pide su retirada
La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha rechazado validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda".
El Sindicat de Llogateres pide a Junts que vote a favor de los dos decretos de vivienda
El Sindicat de Llogateres ha reclamado este jueves a Junts, desde la cacerolada convocada en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, que mañana vote a favor de los dos decretos sobre vivienda que el Gobierno llevará al Congreso.
Una de las portavoces de esta plataforma Carme Arcarazo ha lanzado "un mensaje muy claro para Junts: Defender a Cataluña, defender a los catalanes es votar 'sí, sí'".
Junts insta al Gobierno que retire el primer decreto de vivienda y elabore otro si quiere contar con su voto
La Ejecutiva Nacional de Junts decidió este jueves reclamar al Gobierno la retirada del primer real decreto ley en materia de vivienda y que elabore un nuevo texto "inmediatamente que empiece a revertir la grave situación de la vivienda" si quiere que esta formación política le dé su voto favorable.
Así lo indicó Junts en un comunicado después de que a las 21.00 horas se iniciase una reunión de forma telemática de la Ejecutiva del partido para decidir su posición respecto a los dos decretos. Ayer mismo, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, aseguró que estaba "decepcionada" y "preocupada" con el decreto de vivienda.