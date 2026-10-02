"El 90% de lo que entregaron está en el BOE": las caras de Miriam Nogueras al reproche de Isabel Rodríguez a Junts

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha vuelto a pedir a Junts que permita convalidar el decreto de vivienda, ya sea con un voto favorable o con una abstención, al tiempo que ha reprochado a la formación su posición cuando el "90%" del contenido del borrador que le entregaron al presidente del Gobierno "está recogido hoy en el BOE".

El reproche de Rodríguez y las caras de Nogueras

Casi al final de su intervención, Rodríguez se ha dirigido exclusivamente a la formación independentista para recordarle que el Ejecutivo había trabajado con ellos durante las últimas semanas en el contenido del texto y que, de hecho, casi la totalidad de lo que ellos propusieron, finalmente, decidieron incluirlo.

"Hace apenas unas semanas entregaron al presidente del Gobierno en su escaño un real decreto-ley" sobre el que posteriormente se trabajó: "El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del Gobierno está recogido hoy en el BOE", ha recalcado, al tiempo que ha agradecido a Junts su participación en la negociación y que haya "movido barreras ideológicas" para alcanzar acuerdos:

Bonificaciones para los inquilinos que podrán ahorrar "hasta un mes" de alquiler.

para los que podrán ahorrar "hasta un mes" de alquiler. Incentivos para los propietarios que contribuyan a bajar el precio de los arrendamientos.

para los que contribuyan a bajar el precio de los arrendamientos. Exenciones fiscales para los mayores de 65 años que trasladen su residencia y pongan su viviendas en alquiler.

para los mayores de 65 años que trasladen su residencia y pongan su viviendas en alquiler. Medidas fiscales para los jóvenes.

para los jóvenes. Aplicación del IVA del 4% a la construcción de vivienda protegida con el objetivo de reducir costes.

Desahucios, uno de los puntos de discrepancia

Respecto al tema de los desahucios, considerado uno de los puntos de discrepancia con Junts, Isabel Rodríguez ha recordado que la Cámara ya se pronunció anteriormente sobre la cuestión y defendió la necesidad de disponer de un mecanismo que impidiese que las personas vulnerables fueran expulsadas de sus viviendas sin alternativa habitacional.

En este sentido, ha explicado que el texto incorpora una fórmula planteada por la formación independentista para proteger a los pequeños propietarios frente al impago de las rentas y trasladar ese coste a las administraciones públicas: "Está resuelto en el texto que está en el real decreto-ley, está resuelto en el BOE, hemos suspendido los desahucios".